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Conmebol sortea La Copa Libertadores y la Sudamericana: qué le esperan a los equipos argentinos

Desde Asunción, se eligieron los grupos de las dos competiciones más importantes a nivel clubes. River, Racing, Boca y San Lorenzo, eserpan rivales.

Conmebol sortea La Copa Libertadores y la Sudamericana: qué le esperan a los equipos argentinos

La Conmebol confirmó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en la sede del organismo en Luque, Paraguay. El evento también incluirá la definición de la Copa Sudamericana y marcó un momento clave en el calendario del fútbol sudamericano.

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Con equipos argentinos protagonistas en ambas competencias, la expectativa por conocer cómo quedarán conformados los grupos se fue develando. Primero se sorteó la Copa Sudamericana: River cabeza del grupo F, Racing del E y San Lorenzo al D.

El equipo de Eduardo Coudet jugará con Bragantino, Carabobo y Blooming, en tanto el de Gustavo Costas jugará con Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo. Por su parte San Lorenzo se verá con Santos, Recoleta y Cuenca. Riesta fue al grupo F con Gremio, Palestino y City Torque.

Sorteo de la Copa Sudamericana: los argentinos y los bombos

La Copa Sudamericana 2026 tendrá la participación de seis equipos argentinos, que buscarán avanzar en uno de los torneos más competitivos del continente.

En el Bombo 1 se destacan River y Racing, considerados dos de los principales candidatos al título. El grupo se completa con Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos (Brasil), Olimpia (Paraguay) y América de Cali (Colombia).

El sorteo se realizará este jueves por la noche en la sede de la Conmebol, en un evento que definirá el camino de los equipos en la fase inicial.

Copa Libertadores 2026: Boca lidera la presencia argentina

En la Copa Libertadores, también con seis equipos argentinos clasificados, el foco estará puesto en Boca, que será el único representante nacional en el Bombo 1.

El Xeneize vuelve a disputar el máximo torneo continental tras dos años de ausencia y aparece como uno de los equipos a seguir en esta edición.

Expectativa por el camino hacia la gloria continental

El sorteo de la fase de grupos es uno de los momentos más esperados del calendario, ya que define los cruces iniciales y posibles rivales de peso para cada equipo.

Tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, los clubes argentinos buscarán ser protagonistas y avanzar en competencias que año a año concentran la atención de millones de hinchas en toda la región.

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