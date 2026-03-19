Conmebol sortea La Copa Libertadores y la Sudamericana: qué le esperan a los equipos argentinos

En el Bombo 1 se destacan River y Racing, considerados dos de los principales candidatos al título. El grupo se completa con Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos (Brasil), Olimpia (Paraguay) y América de Cali (Colombia).

El sorteo se realizará este jueves por la noche en la sede de la Conmebol, en un evento que definirá el camino de los equipos en la fase inicial.

Copa Libertadores 2026: Boca lidera la presencia argentina

En la Copa Libertadores, también con seis equipos argentinos clasificados, el foco estará puesto en Boca, que será el único representante nacional en el Bombo 1.

El Xeneize vuelve a disputar el máximo torneo continental tras dos años de ausencia y aparece como uno de los equipos a seguir en esta edición.

Expectativa por el camino hacia la gloria continental

El sorteo de la fase de grupos es uno de los momentos más esperados del calendario, ya que define los cruces iniciales y posibles rivales de peso para cada equipo.

Tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, los clubes argentinos buscarán ser protagonistas y avanzar en competencias que año a año concentran la atención de millones de hinchas en toda la región.