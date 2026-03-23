Preocupación por Montiel: la lesión que lo deja afuera de la Selección Argentina y que enciende las alarmas en River

Cómo afecta la baja de Montiel a la Selección Argentina

La ausencia de Montiel deja al plantel con una sola opción natural en el lateral derecho: Nahuel Molina, quien viene de convertir un gol en el clásico de Madrid para el Atlético de Madrid.

Ante este escenario, no se descarta que Scaloni evalúe la posibilidad de convocar a otro futbolista para reforzar ese sector del campo. De hecho, en las últimas horas ya sumó a Lucas Martínez Quarta debido a la baja de Leonardo Balerdi, también afectado por una molestia.

Qué implica esta lesión para River

Más allá del impacto en la Selección, la preocupación se traslada a River, que afrontará un tramo clave de la temporada en las próximas semanas. Si bien la fecha FIFA le da algo de margen al cuerpo técnico, el calendario que se avecina es exigente.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Belgrano y luego tendrá dos compromisos de alto voltaje: visitará a Racing Club y posteriormente disputará el Superclásico frente a Boca Juniors.

Llega Montiel al Superclásico

En River mantienen cierto optimismo. La lesión de Montiel es de grado 1, similar a la que sufrió recientemente Juan Fernando Quintero, quien logró regresar a las canchas tras algunas semanas de recuperación.

Por ese motivo, el objetivo principal es que el lateral pueda estar disponible para el duelo ante Boca, aunque su evolución será clave para determinar los plazos exactos.

En un contexto de calendario ajustado, la recuperación de Montiel se vuelve una pieza importante tanto para River como para la planificación de la Selección, que pierde a uno de sus habituales titulares en defensa.