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River venció 2-0 a Estudiantes y sumó su tercer triunfo con Coudet

El Millonario se impuso con goles de Montiel, de penal, y Maxi Salas y alcanzó en la cima del Grupo B a Independiente Rivadavia.

River venció 2-0 a Estudiantes y sumó su tercer triunfo con Coudet

River venció 2-0 a Estudiantes y sumó su tercer triunfo con Coudet

River Plate se quedó con un triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en un partido atravesado por fallos del VAR que terminaron siendo determinantes para el resultado.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet dominó la posesión durante gran parte del encuentro, aunque le costó traducir ese control en situaciones claras de gol, especialmente en el primer tiempo.

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La polémica se instaló en el complemento. Primero, el árbitro Nazareno Arasa anuló un gol del conjunto local tras revisar la jugada en el VAR por una posición adelantada previa. Minutos después, la tecnología volvió a intervenir para sancionar un penal a favor de River, que Gonzalo Montiel cambió por gol con una ejecución precisa.

Las decisiones arbitrales generaron un fuerte malestar en el público local, que colmó el estadio en un partido especial para la ciudad, ya que ambos equipos no se enfrentaban oficialmente desde 1984.

En el tramo final, Maximiliano Salas selló el resultado luego de una asistencia de Juan Fernando Quintero y una definición mano a mano ante el arquero Agustín Lastra.

Con este triunfo, River sumó su tercera victoria consecutiva y se mantiene como líder de la Zona B del Torneo Apertura 2026. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto continúa sin levantar y sigue en el fondo de la tabla.

En la próxima fecha, tras el parate por la fecha FIFA, el Millonario recibirá a Belgrano, mientras que el conjunto cordobés visitará a Aldosivi en un duelo clave.

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