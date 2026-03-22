River venció 2-0 a Estudiantes y sumó su tercer triunfo con Coudet

En el tramo final, Maximiliano Salas selló el resultado luego de una asistencia de Juan Fernando Quintero y una definición mano a mano ante el arquero Agustín Lastra.

Con este triunfo, River sumó su tercera victoria consecutiva y se mantiene como líder de la Zona B del Torneo Apertura 2026. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto continúa sin levantar y sigue en el fondo de la tabla.

En la próxima fecha, tras el parate por la fecha FIFA, el Millonario recibirá a Belgrano, mientras que el conjunto cordobés visitará a Aldosivi en un duelo clave.