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Cambio total: la inesperada decisión que tomó Coudet tras la victoria de River en Río Cuarto

El DT de River, Eduardo Coudet, tomó una importante determinación sobre el plantel profesional en la previa del parate por la Fecha FIFA. Los detalles.

Cambio total: la inesperada decisión que tomó Coudet tras la victoria de River en Río Cuarto

River Plate atraviesa un momento de reconstrucción bajo la conducción de Eduardo Coudet y, tras la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, el DT tomó una decisión que apunta tanto a lo físico como a lo grupal: otorgó dos días libres al plantel y organizó una miniconcentración en Cardales para reforzar el trabajo.

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El triunfo 2-0 en Córdoba, más allá de no haber dejado grandes conclusiones desde lo futbolístico, le permitió al equipo sumar tres puntos clave para escalar en la Zona B y en la tabla anual. Además, significó el tercer éxito consecutivo desde la llegada del “Chacho”.

Por qué Coudet decidió darle descanso al plantel

Tras el partido, el entrenador explicó su postura en conferencia de prensa. “Los voy a dejar disfrutar a los muchachos un par de días que hace mucho no tienen un buen descanso”, señaló.

Desde su arribo, el ciclo de Coudet se caracterizó por una alta intensidad en los entrenamientos, con prácticas diarias exigentes y una seguidilla de tres partidos en apenas 11 días. Sin doble turno, pero con cargas importantes, el desgaste comenzó a sentirse y el DT optó por hacer una pausa.

Cómo será la miniconcentración en Cardales

La novedad no pasa solo por los días libres, sino por la planificación posterior. El plantel volverá a entrenarse el miércoles, pero no lo hará ni en el River Camp ni en el estadio Monumental.

En cambio, se trasladará a un complejo en Cardales, donde permanecerá durante tres días. Allí realizará dos jornadas consecutivas de doble turno y, tras los trabajos del viernes por la mañana, los jugadores volverán a ser liberados.

La decisión no responde únicamente a cuestiones futbolísticas. Coudet busca también fortalecer el vínculo con sus dirigidos y profundizar el conocimiento del grupo en la convivencia diaria.

Cómo influye la fecha FIFA en la planificación de River

El parate por la fecha FIFA le da margen al cuerpo técnico para trabajar sin la presión inmediata de la competencia. River volverá a jugar recién el domingo 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el Monumental.

Este contexto permite encarar dos semanas de preparación, aunque no con el plantel completo. Durante este período, varios futbolistas se sumarán a sus selecciones, entre ellos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel (si no presenta lesión), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, además de la posible convocatoria de Matías Viña.

Qué se le viene a River después del parate

La pausa será breve si se tiene en cuenta lo que vendrá después. Una vez que se retome la competencia, el equipo afrontará una seguidilla exigente que incluirá el inicio de la Copa Sudamericana y el superclásico frente a Boca Juniors.

En ese escenario, la decisión de Coudet apunta a equilibrar descanso, preparación y cohesión grupal, en busca de consolidar una idea de juego en un momento clave de la temporada.

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