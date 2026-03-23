Cambio total: la inesperada decisión que tomó Coudet tras la victoria de River en Río Cuarto

Cómo será la miniconcentración en Cardales

La novedad no pasa solo por los días libres, sino por la planificación posterior. El plantel volverá a entrenarse el miércoles, pero no lo hará ni en el River Camp ni en el estadio Monumental.

En cambio, se trasladará a un complejo en Cardales, donde permanecerá durante tres días. Allí realizará dos jornadas consecutivas de doble turno y, tras los trabajos del viernes por la mañana, los jugadores volverán a ser liberados.

La decisión no responde únicamente a cuestiones futbolísticas. Coudet busca también fortalecer el vínculo con sus dirigidos y profundizar el conocimiento del grupo en la convivencia diaria.

Cómo influye la fecha FIFA en la planificación de River

El parate por la fecha FIFA le da margen al cuerpo técnico para trabajar sin la presión inmediata de la competencia. River volverá a jugar recién el domingo 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el Monumental.

Este contexto permite encarar dos semanas de preparación, aunque no con el plantel completo. Durante este período, varios futbolistas se sumarán a sus selecciones, entre ellos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel (si no presenta lesión), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, además de la posible convocatoria de Matías Viña.

Qué se le viene a River después del parate

La pausa será breve si se tiene en cuenta lo que vendrá después. Una vez que se retome la competencia, el equipo afrontará una seguidilla exigente que incluirá el inicio de la Copa Sudamericana y el superclásico frente a Boca Juniors.

En ese escenario, la decisión de Coudet apunta a equilibrar descanso, preparación y cohesión grupal, en busca de consolidar una idea de juego en un momento clave de la temporada.