El descargo de Tevez: "Los vecinos se metieron para sacarse fotos; es mentira que haya jugado un picado"

La imprudencia de Tevez en medio de la cuarentena.

Carlos Tevez hizo esta noche su descargo tras las fotos que se viralizaron en la que se lo ve en su quinta en Maipú rodeado de vecinos -entre ellos el concejal de la ciudad y ex candidato a Intendente Facundo Coudannes-, quienes contaron en las redes sociales que jugaron al fútbol con el delantero de Boca.

"Hace un año compré un campo en Maipú. Todo el mundo sabe y se revolucionó todo. Estábamos terminando de comer en el quincho y se me meten unos vecinos a encontrarme y sacarse una foto conmigo, me pidieron disculpas por la invasión. Son tranqueras y la gente entra. Si son gente grande, les digo que no está bien lo que están haciendo, pero ponen a los chicos adelante. Y no me sale echarlos. Después dicen que juegan picado conmigo, no puedo parar. Deberán dar explicaciones en la Justicia", contó Tevez en entrevista con Intratables.

"Cuando llega un patrullero esta mañana con una orden por violación de cuarentena, digo al intendente, 'esto es una joda'. Encima que no me cuidan, tengo que dar explicaciones. Deberían haberme llamado para dar mi versión y vayamos a la Justicia", continuó Tevez.

El ídolo de Boca negó además rotundamente que haya jugado al fútbol con las personas que aparecen en las fotos: "Ellos pusieron en Redes Sociales la foto diciendo 'Sueño cumplido, jugando un picadito con mi ídolo', lo levantaron en todos lados y estoy yo dando explicaciones, me junté con el intendente diciendo que esto se tiene que acabar. No es bueno para nadie".

Respecto a la vuelta del fútbol, Tevez sostuvo que no es tiempo de regresar a la actividad: "Creo que es muy difícil volver ahora, sabiendo que hay gente que está muriendo. No es el momento".