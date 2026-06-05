La familia del Indio Solari decidió retrasar el velatorio: cuándo será la despedida

Es que La organización de un evento masivo de las características de un ídolo popular como lo es la figura del Indio Solari supone anticipar una multitud de gente. Por eso, la elección del lugar se torna una decisión vital tanto para la familia como para las autoridades nacionales, provinciales y hasta municipales.

Por eso, hasta la noche del viernes todavía se desconoce el lugar donde se realizará a uno de los principales ídolos del rock argentino.

Los posibles lugares

El Gobierno de Javier Milei descartó la posibilidad de utilizar el Congreso o la Casa Rosada por cuestiones de "seguridad". En cambio, ofreció la opción del predio de Tecnópolis pero no tuvo confirmación de la familia. La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confió en una entrevista con A24 que tanto el presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ella misma intentaban contactar a la familia para concretar el ofrecimiento.

Otra de las opciones que trascendieron por la tarde es el Estadio Único de La Plata, pero presenta la dificultad de estar con remodelaciones. También trascendió que el estadio Presidente Perón de Racing podría alojar la despedida, aunque tampoco está confirmado.

La misma familia había comunicado con anterioridad que la casa del Indio en Parque Leloir no iba a ser la locación para el velatorio popular.