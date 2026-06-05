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COMUNICADO OFICIAL

La familia del Indio Solari decidió retrasar el velatorio: cuándo será la despedida

La despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota finalmente no se realizará este sábado.

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Mañana se confirma el lugar y la hora. (Foto: archivo).

Mañana se confirma el lugar y la hora. (Foto: archivo).

La familia del Indio Solari postergó la realización del velatorio para el domingo 7 de junio y mañana confirmará el horario y el lugar. Si bien, la cuenta oficial del músico en redes sociales había anunciado que el funeral iba a realizarse el sábado 6 de junio, la fecha fue pospuesta "para dar tiempo a la gente que viene desde lejos".

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"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmamos el lugar y la hora", indicó la familia en un comunicado publicado en la cuenta @indiosolarioficial.

comunicado indio solari

Y completaron con un mensaje hacia los seguidores: "Gracias por la paciencia, todo es muy difícil".

Es que La organización de un evento masivo de las características de un ídolo popular como lo es la figura del Indio Solari supone anticipar una multitud de gente. Por eso, la elección del lugar se torna una decisión vital tanto para la familia como para las autoridades nacionales, provinciales y hasta municipales.

Por eso, hasta la noche del viernes todavía se desconoce el lugar donde se realizará a uno de los principales ídolos del rock argentino.

Los posibles lugares

El Gobierno de Javier Milei descartó la posibilidad de utilizar el Congreso o la Casa Rosada por cuestiones de "seguridad". En cambio, ofreció la opción del predio de Tecnópolis pero no tuvo confirmación de la familia. La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confió en una entrevista con A24 que tanto el presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ella misma intentaban contactar a la familia para concretar el ofrecimiento.

Otra de las opciones que trascendieron por la tarde es el Estadio Único de La Plata, pero presenta la dificultad de estar con remodelaciones. También trascendió que el estadio Presidente Perón de Racing podría alojar la despedida, aunque tampoco está confirmado.

La misma familia había comunicado con anterioridad que la casa del Indio en Parque Leloir no iba a ser la locación para el velatorio popular.

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