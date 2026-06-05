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Internaron de urgencia a Barbie Simons y será sometida a una operación: los detalles

En horas de la tarde se conoció que Barbie Simons debió ser internada y que será sometida a una intervención quirúrgica, por lo que permanece bajo estricto seguimiento médico mientras aguarda el procedimiento.

5 jun 2026, 23:35
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Internaron de urgencia a Barbie Simons y será sometida a una operación: los detalles

La preocupación por la salud de Barbie Simons creció en las últimas horas luego de que trascendiera que debió ser internada de urgencia en el Sanatorio de los Arcos. Según se informó, la periodista permanecerá bajo observación médica y tiene programada una intervención quirúrgica para el próximo sábado 6 de junio.

La noticia fue dada a conocer por Carolina Molinari en LAM (América TV), quien manejó la información con suma cautela y esperó a mantener una comunicación directa con la propia Simons antes de brindar detalles al aire. Recién después de confirmar la situación con la periodista, la panelista compartió las novedades sobre el delicado momento de salud que atraviesa.

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"La famosa que está internada y que van a operar mañana es Barbie Simons. Se sentía re mal, estaba recontra dolorida. Ella pensó que era un dolor de entrenar, abdominal. No quería ir a la guardia", comenzó relatando Molinari.

Sin embargo, el novio logró convencerla para acudir a atenderse. "Le hicieron los estudios, y tiene cálculos en el riñón. No los puede despedir naturalmente la tienen que intervenir", explicó.

Tres horas antes de que dieran a conocer la noticia en el ciclo, Simons hizo una publicación desde su internación, pero para mostrar el look del día anterior en su programa de C5N: "Jueves de cine, series, estrenos y todo el chusmerío pochoclero que nos gusta".

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Qué son los cálculos renales

Los cálculos renales, también conocidos como piedras en el riñón, son depósitos sólidos formados por minerales y sales que se acumulan en el aparato urinario. Su tamaño puede variar desde pequeños granos hasta estructuras más grandes capaces de obstruir el paso de la orina y provocar complicaciones.

Esta afección suele desarrollarse cuando la orina contiene altas concentraciones de determinadas sustancias, como calcio, oxalato o ácido úrico, que terminan cristalizándose. Factores como la deshidratación, una alimentación inadecuada o antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de padecerla.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran un dolor intenso en la zona lumbar o en uno de los costados del abdomen, molestias al orinar, presencia de sangre en la orina, náuseas y vómitos. En algunos casos, los cálculos pequeños pueden eliminarse de forma natural sin generar mayores inconvenientes.

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación de la piedra. Mientras que algunos pacientes solo requieren hidratación y medicación para aliviar el dolor, otros pueden necesitar procedimientos médicos específicos para fragmentar o extraer los cálculos cuando estos dificultan el funcionamiento normal del sistema urinario.

Cálculo renal

     

 

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