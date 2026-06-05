Lionel Scaloni confirmó quién será el arquero titular ante Honduras y habló de los lesionados a días del Mundial 2026

Dibu El “Dibu” Martínez no atajará en los amistosos. (Foto: Reuters)

Scaloni también dejó abierta la posibilidad de darle minutos a Santiago Beltrán, en línea con su intención de observar a todos los jugadores disponibles antes del inicio de la Copa del Mundo. "Puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán. La idea es darle minutos a los chicos", afirmó.

La Selección argentina enfrentará este sábado 6 de junio a Honduras desde las 21:00 y el martes 9 jugará contra Islandia a las 21:30, en los últimos compromisos antes del debut mundialista.

Scaloni explicó que ambos encuentros servirán para ajustar detalles tácticos y evaluar variantes de cara al estreno frente a Argelia. "Intentaremos plantear estos partidos sabiendo que algunas cosas nos pueden servir para preparar el debut", sostuvo. Sin embargo, evitó caer en el exceso de confianza respecto al grupo que le tocó a la Albiceleste. "La fase de grupos hay que jugarla", remarcó.

Incluso expresó su deseo de llegar al último encuentro de la zona con la clasificación asegurada. "Ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar", señaló.

Rully y Musso Rully y Musso tendrán minutos en la Selección argeenitna. (Foto: AFA)

Qué dijo Scaloni sobre los jugadores lesionados

Otro de los temas que generó mayor atención fue la situación física de varios futbolistas que trabajan de manera diferenciada durante la preparación.

El entrenador explicó que todavía es prematuro sacar conclusiones sobre el estado definitivo de los lesionados y pidió paciencia. "La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados", indicó.

Según detalló, el cuerpo técnico comenzará a incrementar las cargas de entrenamiento para evaluar cómo responden físicamente. "A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan", explicó. Y agregó: "No los queremos arriesgar. Tendremos un panorama mucho más claro después de enfrentar a Islandia".

Messi Messi en el entrenamiento de la Selección. (Foto: Reuters)

El elogio de Scaloni al entrenador de Honduras

Durante la conferencia también hubo tiempo para hablar de José Molina, actual entrenador de Honduras y excompañero suyo durante su etapa como futbolista.

Scaloni destacó sus condiciones humanas y recordó que muchas veces el recorrido como jugador no determina el éxito como entrenador. "Nadie pensaba que yo iba a ser entrenador y hoy lo soy", reflexionó.

Sobre Molina agregó: "Es un ganador, tiene un coraje bárbaro y en un vestuario transmite tranquilidad. Lo aprecio un montón y lo quiero".

Sin embargo, aclaró que dirigir implica desafíos distintos a los que se viven dentro de la cancha. "Ojalá le dé a Honduras lo que necesita", expresó.

La presión de defender el título mundial

Por último, Scaloni se refirió a una de las cuestiones que más rodean a la Selección nacional desde la consagración en Qatar: la obligación de volver a ser protagonista.

Lejos de mostrarse preocupado, el entrenador aseguró que la presión forma parte de la historia del seleccionado nacional. "Argentina siempre fue candidata y siempre llegó a los Mundiales con expectativas altas", señaló.

Además, destacó la personalidad del plantel para convivir con esa exigencia. "Esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo. Eso pasará siempre, seamos campeones del mundo o no", afirmó.

Y concluyó con un mensaje de confianza hacia sus jugadores: "Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que se la puede llamar así".

Con los amistosos ante Honduras e Islandia como última prueba, la Selección Argentina entra en la recta final de su preparación para intentar defender la corona y volver a pelear por el título en el Mundial 2026.