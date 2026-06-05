El temor de Ivana Figueiras por la novia de su ex tras la fuerte denuncia: "Le tiró algo en la cara"

En otro tramo de la charla, Ivana dejó una de las frases más fuertes de la noche al referirse a la mujer: “ Es una persona que me da miedo, realmente. Ella me da pánico, me da miedo. Creo que es una chica que está muy mal en serio ”.

La modelo también afirmó haber recibido mensajes y testimonios de personas cercanas a la actual pareja de su ex. “Me escribió una chica de Uruguay diciéndome 'lo bien que hacés en no dejar ir a tu hija'. El ex de ella me llamó a mí para pedirme, por favor, que recolecte toda la violencia de esta chica”, afirmó.

“Vino Suri llorando a decirme que el padre estaba desfigurado por haber jugado al fútbol. Después me enteré que era ella (por Natalie) que le tiró algo en la cara y Tomás terminó en una guardia ”, concluyó sobre el episodio que habría llevado a tomar distancia.

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Qué denunció la pareja de Tomás Guarracino, ex de Ivana Figueiras

Una fuerte disputa familiar y judicial quedó expuesta públicamente en las últimas horas y tiene como protagonistas a Ivana Figueiras, su exmarido Tomás Guarracino y la actual pareja de él, Natalie Stal Pietra. El conflicto tomó estado público luego de que esta última decidiera acudir a la Justicia y presentar una denuncia en la que acusa a la modelo de presuntos episodios de hostigamiento, amenazas y violencia.

El caso fue abordado en SQP (América TV), donde Yanina Latorre reveló detalles de la presentación judicial y mostró una serie de mensajes y audios que formarían parte del expediente. Según se indicó al aire, el material habría sido enviado por Figueiras a Pietra y contendría expresiones de extrema dureza.

En ese marco, Martín Salwe aseguró que en esas comunicaciones la modelo la habría insultado con términos como “loca”, “enferma”, “un asco de persona”, “mala madre” y “mogólica”, además de haber pronunciado amenazas que ahora forman parte de la investigación.

Según explicó el panelista, una de las expresiones incluidas en el expediente hace referencia a la intención de “cag… a trompadas” a Natalie. Por ese motivo, la denunciante solicitó una medida cautelar que contemple un perímetro de exclusión.

Más tarde, el programa difundió la palabra de Natalie, quien explicó por qué decidió avanzar por la vía judicial después de varios meses de conflicto.

“Lamentablemente tuve que llegar a esta instancia porque me cansé de callarme, me cansé de la violencia y me cansé del hostigamiento. La realidad es que quiero cuidar a dos menores que están involucradas en un quilombo terrible y la verdad es que estoy cansada”, expresó.

Además, sostuvo que los episodios vienen ocurriendo desde hace tiempo y que decidió actuar porque considera que existen personas que utilizan determinadas posiciones para intimidar y amenazar. En ese sentido, manifestó que busca impedir que la situación continúe afectando a su entorno familiar. “Lo único que quiero es paz”, afirmó, quien remarcó que mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación.

También se refirió a la convivencia familiar que comparte con Suri, la hija del empresario y Figuerias, con su propia hija: “Su hija más chica, o sea la hija de Tomás, mi pareja, convive gran parte del tiempo conmigo y con mi hija. Somos una familia ensamblada y ellas dos se llevan bárbaro, y me da mucha pena, muchísima pena, todo esto que está pasando. Me hubiera encantado que nunca haya sucedido”.

Al profundizar sobre el origen del conflicto, aseguró que la relación entre la expareja es prácticamente nula en la actualidad y afirmó que los problemas comenzaron cuando inició su vínculo sentimental con el empresario. Según su versión, con el paso del tiempo la tensión fue creciendo hasta alcanzar un punto límite. "En el último tiempo escalaron a niveles impresionantes, ya no hay un límite. Yo intenté hablar y poner paños fríos, pero lamentablemente tuve que llegar a esta instancia”, sostuvo.

“Se está hablando de mi persona, se me está difamando, se están diciendo cosas que no son ciertas… Se está metiendo también con mi hija y yo como madre eso no lo puedo permitir. Creo que yo por mi hija pierdo el norte, el sur, todo. Mi hija es lo máximo que tengo y por eso mismo tomé esta decisión”, manifestó.

Finalmente, al ser consultada sobre una posible reacción de Figueiras tras la denuncia, Natalie reconoció que desconoce qué puede suceder, aunque insistió en que su prioridad es resguardar su tranquilidad y la de sus seres queridos: “Lo único que me importa es tener paz y tener a mi familia tranquila”.