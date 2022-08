El motivo por el que Agustín Almendra no renueva en Boca: el encargado del Consejo de charlar con él se quedó dormido

"Hoy me contaron lo de Almendra. No fue como cuentan todos. Almendra quería seguir jugando en Boca. Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra y lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente esas cosas no la saben y tampoco nosotros, yo me enteré hoy", sostuvo Mariano Closs acerca de la situación del mediocampista.