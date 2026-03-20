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Felipe Melo se postuló para dirigir a Boca y puso fecha: "Es un..."

El ex futbolista brasileño reveló que iniciará su carrera como entrenador y apuntó a Boca como su gran objetivo: sueña con ganar la Copa Libertadores.

Felipe Melo se postuló para dirigir a Boca y puso fecha: Es un...

En el marco del sorteo de la Copa Libertadores, una declaración llamó especialmente la atención: Felipe Melo expresó públicamente su deseo de convertirse en entrenador de Boca Juniors y, además, aseguró que sueña con “ganar la Libertadores” al frente del equipo.

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El ex mediocampista brasileño, que recientemente puso fin a su carrera como jugador a comienzos de 2025, participó del evento organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol en Asunción, donde protagonizó un encuentro con Juan Román Riquelme, actual presidente del club xeneize.

Qué dijo Felipe Melo sobre su sueño de dirigir a Boca

Durante su presencia en el evento, Melo no ocultó su admiración por el club ni por su actual conducción. Tras dialogar con Riquelme —a quien definió como “el presidente del club más grande de la Argentina”—, el brasileño fue directo: trabajar en Boca es uno de sus grandes anhelos.

“Es un sueño”, resumió, en una frase que sintetiza una relación de afinidad que se mantuvo a lo largo de su carrera como futbolista, en la que nunca llegó a vestir la camiseta azul y oro.

Cuándo planea iniciar su carrera como entrenador

Melo adelantó que su futuro inmediato estará ligado a la dirección técnica. Según explicó, tiene previsto comenzar su camino como entrenador en junio del próximo año y ya cuenta con un equipo de trabajo definido.

Si bien reconoció que actualmente no se siente preparado para asumir un desafío de esa magnitud, dejó en claro que su objetivo es formarse en el corto plazo. “Hoy no estoy preparado, pero en un año estaré preparado para ganar la Libertadores con Boca”, aseguró.

Qué vínculo tiene Felipe Melo con Boca

A lo largo de su trayectoria, Melo manifestó en reiteradas ocasiones su simpatía por Boca. Incluso, volvió a remarcar que se trata de un equipo que “siempre” quiere que gane la Copa Libertadores.

Su carrera como jugador incluyó pasos por clubes de renombre como Juventus e Inter de Milán, además de su participación con la selección de Brasil en el Mundial 2010. Sin embargo, el vínculo emocional con el club argentino fue una constante en su discurso.

Qué necesita para acercarse a ese objetivo

El propio Melo fue claro al respecto: su prioridad será capacitarse y adquirir experiencia como entrenador antes de aspirar a una oportunidad en Boca.

Con un staff ya conformado y un horizonte de trabajo definido, el brasileño apunta a desarrollarse en el corto plazo para, eventualmente, intentar convencer a Riquelme de que puede ocupar el banco de suplentes del Xeneize.

En un contexto marcado por el inicio de una nueva edición de la Copa Libertadores, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y volvieron a instalar su nombre, esta vez no como futbolista, sino como un futuro protagonista desde el rol de entrenador.

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