Fin del misterio: "Chelo" Delgado reveló qué lesión tiene Edinson Cavani y sacudió al mundo Boca

Las declaraciones representan la primera confirmación oficial desde el club sobre el cuadro físico del futbolista uruguayo, que arrastra inconvenientes desde la competencia pasada.

Qué es un bloqueo lumbar y por qué se lo hicieron a Cavani

El tratamiento al que fue sometido Cavani consiste en un bloqueo epidural lumbar, un procedimiento utilizado para aliviar el dolor en la zona baja de la espalda.

Según información de la Clínica Edolor de Euskadi, España, esta práctica implica la administración de medicación directamente en el espacio epidural, es decir, alrededor de la médula espinal y de los nervios que se encuentran en la región lumbar.

Se trata de una técnica que se utiliza en casos donde el dolor puede estar vinculado a distintas afecciones, como hernias de disco o problemas que afectan a los nervios de la columna. En este caso, el propio Delgado hizo referencia a una compresión en la zona, lo que explicaría la necesidad de aplicar este tratamiento.

Cómo sigue la recuperación del delantero

Por el momento, Cavani no estará disponible para los próximos compromisos del equipo, mientras continúa con su proceso de recuperación.

En Boca mantienen la expectativa de contar con el delantero en plenitud física lo antes posible, teniendo en cuenta su rol dentro del plantel y su experiencia en momentos clave.

La evolución de su cuadro será determinante para definir cuándo podrá volver a sumar minutos, en un contexto en el que el equipo necesita recuperar a una de sus principales referencias ofensivas.