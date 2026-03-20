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Fin del misterio: "Chelo" Delgado reveló qué lesión tiene Edinson Cavani y sacudió al mundo Boca

El director deportivo de Boca dio detalles sobre la lesión del delantero uruguayo y explicó el tratamiento al que fue sometido para aliviar el dolor.

Fin del misterio: Chelo Delgado reveló qué lesión tiene Edinson Cavani y sacudió al mundo Boca

El estado físico de Edinson Cavani volvió a ser tema central en Boca Juniors, luego de que el director deportivo del club, Marcelo Delgado, brindara detalles por primera vez sobre la lesión que afecta al delantero.

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En diálogo con Radio La Red, el “Chelo” explicó la situación médica del atacante y confirmó que se encuentra en proceso de recuperación tras un problema en la zona lumbar que lo mantiene al margen de los últimos compromisos.

Qué dijo Delgado sobre la lesión de Cavani

“Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda. Más allá de que tenía una hernia de disco o que el disco le estaba apretando el nervio, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos”, reveló Delgado.

Además, el dirigente remarcó la importancia del delantero para el equipo y expresó su deseo de que pueda volver cuanto antes a las canchas. “Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros”, agregó.

Las declaraciones representan la primera confirmación oficial desde el club sobre el cuadro físico del futbolista uruguayo, que arrastra inconvenientes desde la competencia pasada.

Qué es un bloqueo lumbar y por qué se lo hicieron a Cavani

El tratamiento al que fue sometido Cavani consiste en un bloqueo epidural lumbar, un procedimiento utilizado para aliviar el dolor en la zona baja de la espalda.

Según información de la Clínica Edolor de Euskadi, España, esta práctica implica la administración de medicación directamente en el espacio epidural, es decir, alrededor de la médula espinal y de los nervios que se encuentran en la región lumbar.

Se trata de una técnica que se utiliza en casos donde el dolor puede estar vinculado a distintas afecciones, como hernias de disco o problemas que afectan a los nervios de la columna. En este caso, el propio Delgado hizo referencia a una compresión en la zona, lo que explicaría la necesidad de aplicar este tratamiento.

Cómo sigue la recuperación del delantero

Por el momento, Cavani no estará disponible para los próximos compromisos del equipo, mientras continúa con su proceso de recuperación.

En Boca mantienen la expectativa de contar con el delantero en plenitud física lo antes posible, teniendo en cuenta su rol dentro del plantel y su experiencia en momentos clave.

La evolución de su cuadro será determinante para definir cuándo podrá volver a sumar minutos, en un contexto en el que el equipo necesita recuperar a una de sus principales referencias ofensivas.

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