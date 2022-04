El insólito penal que el VAR le dio a River y la llamativa justificación de Gallardo

Cuando el balón salió, el VAR llamó a Pablo Echavarría para que analice la jugada. Luego de unos minutos, el árbitro del partido marcó el penal para River, que no era. Enzo Fernández lo cambió por gol para el 1-1.

Gallardo y la explicación en conferencia

Tras el partido, Marcelo Gallardo analizó la polémica y lanzó un argumento inválido respecto a esa jugada: "A veces no sabemos imaginar cómo se da el desenlace por una jugada en particular. En mi opinión, con la nueva reglamentación ha cambiado y parecería que todas las manos son penal, sobre todo si están con el brazo extendido, no hay criterio para juzgar la intencionalidad. Es cobrable y también es no cobrable. Hay que decir las cosas como son. Hace 2 años le cobraron una mano igual a Ponzio acá. Es complejo, no todas las manos son penal".