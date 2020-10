No habrá duelo Messi-Cristiano en Champions: el portugués volvió a dar positivo y no podrá jugar ante Barcelona

Cristiano dio positivo de COVID-19.

No habrá duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo la semana que viene en la Champions League. El que iba a ser uno de los platos fuertes de la fase de grupos no podrá ser posible porque el portugués, diagnosticado con Covid hace una semana, volvió a dar positivo una semana antes del siguiente partido como marcan los protocolos de la UEFA y no podrá estar ante Barcelona el miércoles próximo.

De todas maneras, ni Juventus ni Cristiano se darán por vencidos. El informe revela que la carga viral mostró unos valores muy bajos y, como el virus ya está en un estado que no es contagioso, a esto se aferrarán para que el delantero pueda jugar, pidiendo a la UEFA que le permita hacerse una nueva prueba 48 horas antes del partido y, de dar negativo, poder jugar el encuentro.