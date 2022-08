Julián Bricco tras el chiste en Boca-Agropecuario: escuchá el audio de la nota acá

La palabra de Julián Bricco tras el chiste en Boca-Agropecuario

"Estoy volviendo a Rosario, estoy muy angustiado. No pensé que se fuera a generar tanto lío por una humorada, no tengo ni ganas de hablar. Muy lejos está en mí burlarme de alguien ni mucho menos. Era una humorada comparada con los años '70 y las patadas que se daban en ese momento. No entiendo por qué tanta agresividad hacia mi persona. Quiero transmitir alegría en mis relatos, pero la gente lo tomó de otra manera. No veo la hora de llegar a mi casa, se me quiebra la voz", comenzó el comunicador.

Y agregó: "Está lejos de mí generar todo tipo de violencia y burlarme de un jugador. Fue un chiste. Estoy extremadamente angustiado, pido mil disculpas a la institución, al pibe... No ratifico lo que dije. No sabía el grado de la lesión, sino no haría ese chiste. Muy lejos está de mí herir a alguien, soy futbolero y trato de ponerle esa impronta al relato".