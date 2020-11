Uno de los últimos campeones mundiales de Alemania criticó al equipo por la goleada sufrida ante España

España

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, integrante del equipo que le ganó la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 a la Argentina por 1-0, expresó hoy su indignación por la estrepitosa derrota del seleccionado germano por 6-0 ante España en la Liga de Naciones de Europa.

"No entiendo la falta de unidad y voluntad de los jugadores para tratar de luchar contra lo que estaba pasando, no lo entiendo", dijo Schweinsteiger, de 36 años exBayern Munich, Manchester United inglés y Chicago Fire de Estados Unidos, en la ARD, el consorcio de radiodifusoras públicas alemanas.

"Alemania puede perder un partido, pero nunca por 6-0. Lo que más me enojó es que no lucharon para intentar darle la vuelta. No parecían un equipo. Nadie habló, ordenó, sólo escuchamos a los españoles", resaltó Schweinsteiger, quien jugó 121 cotejos con esa casaca germana y logro 21 tantos.

Schweinsteiger ganó con el Bayern ocho Bundesligas, siete Copa de Alemania, dos Supercopas alemanas, una Liga de Campeones, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes.

"España fue superior en todos los sentidos", dijo el exjugador y agregó: "Hay ciertos valores que en el seleccionado alemán se tienen que representar y no vi nada de eso en el campo de juego".