Las mujeres de la Selección tomaron partido entre Cami Mayan y Ailén Cova y estalló todo

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Ante la consulta del cronista del programa, Walter Leiva, que esperaba a la pareja en el Aeropuerto de Ezeiza —donde Alexis y Ailén partían de regreso a Inglaterra tras los amistosos de la Selección contra Mauritania y Zambia—, ambos optaron por el silencio total y siguieron su camino rumbo al avión sin dar ninguna declaración.

Tras esa actitud, Iglesias agregó un nuevo dato que complejiza aún más el panorama familiar: "Es divina la madre de él, lo que pasa es que hubo un rumor el año pasado de una infidelidad de Alexis y a partir de ahí algo pasó entre la madre de él y la mujer". Con el Mundial a días de comenzar y toda la familia Mac Allister a punto de reunirse en Estados Unidos, la interna promete dar que hablar.