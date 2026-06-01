Las mujeres de la Selección tomaron partido entre Cami Mayan y Ailén Cova y estalló todo

Mientras los jugadores de la Scaloneta permanecen concentrados en Kansas City preparando la defensa del título conseguido en Qatar, las parejas, esposas y novias que conforman el otro gran equipo de la delegación argentina también empezaron a moverse. Y el primer movimiento ya generó revuelo: Valentina "Valu" Cervantes, pareja de Enzo Fernández, y Caro Calvagni, mujer de Nicolás Tagliafico, dos de las figuras más consolidadas del círculo íntimo del seleccionado, coincidieron con Cami Mayan en un evento, la abrazaron y se sacaron fotos con ella. El mensaje fue claro: tomaron partido sin ningún tipo de rodeos.