El plan B de Scaloni: quiénes son los sietes jugadores que acompañan al plantel de la Selección Argentina en Kansas

Los siete profesionales citados por el entrenador de Pujato son:

Santiago Beltrán (River)

Joaquín Freitas (River)

Tomás Aranda (Boca)

Simón Escobar (Vélez)

Ignacio Ovando (Rosario Central)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Agustín Giay (Palmeiras)

Por qué Scaloni sumó futbolistas extra a la gira previa de la Selección

La determinación de inflar el número de integrantes de la delegación responde a una meticulosa lección de previsión logística que el cuerpo técnico asimiló en competencias pasadas. Al no haber restricciones para los compromisos con Honduras (sábado 6/6) e Islandia (martes 9/6), la idea de Scaloni es contar con una delegación un poco más nutrida por si ocurre alguna eventualidad.

En las oficinas de Ezeiza tienen muy en claro que el margen de error físico es mínimo en la antesala del torneo: las experiencias vividas con Joaquín Correa y Nicolás González a pocos días de Qatar 2022 sirvieron para tomar nota al respecto y evitar repetir dolores de cabeza de última hora.

Qué jugadores tienen chances reales de sumarse a la lista del Mundial

El estatus reglamentario de los futbolistas invitados no es igualitario para todos los casos. De los primeros seis jugadores mencionados, solo para los amistosos hay tres (Freitas, Ovando y Escobar) que no tienen chance de meterse en la lista del Mundial aunque haya alguna lesión, ya que no forman parte de la prelista de 55 futbolistas. Únicamente los inscriptos en ese documento madre están habilitados por la FIFA para ser elegidos ante una eventual emergencia médica.

De todas formas, vale aclarar que tanto Capaldo como Giay son los principales candidatos a tener aun una mínima esperanza de Mundial. La definición de sus futuros inmediatos estará atada a la evolución de los defensores campeones del mundo: todo dependerá de cómo responda Montiel de la evolución de su desgarro y, en menor medida, Molina, que ya está prácticamente recuperado.

Mientras se trazan los plazos médicos definitivos, todos los integrantes de la delegación están en Compass Minerals National Performance Center de Kansas y serán parte de los amistosos a modo precautorio, buscando su mejor puesta a punto física.