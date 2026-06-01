Renunció el titular del Ente Nacional del Gas y la Electricidad a menos de un mes de haber asumido

El perfil de Lamboglia

Lamboglia había asumido la presidencia del ENRGE con un mandato de cinco años, el plazo más extenso previsto para los miembros del directorio. Hasta su nombramiento, estaba al frente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en calidad de interventor.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y especializado en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos, desarrolló una trayectoria de más de tres décadas en el sector energético. Entre otros cargos, ocupó funciones en organismos de control provinciales y nacionales vinculados a la regulación de los servicios públicos y a proyectos energéticos binacionales.

La renuncia

Lamboglia comunicó su decisión durante la mañana a los restantes integrantes del directorio y luego formalizó la renuncia mediante el sistema oficial de gestión documental del Estado. Su salida ocurrió cuando el organismo todavía transita sus primeras semanas de funcionamiento efectivo.

Aunque desde el entorno del ente atribuyeron la decisión a cuestiones personales y destacaron positivamente su desempeño durante el breve período que estuvo al frente del organismo, distintas versiones señalaron que la renuncia se produjo en un contexto de tensiones internas dentro del directorio.

Entre los puntos de discusión figuraban aspectos vinculados con la organización interna, la continuidad de contratos, la conformación de equipos de trabajo y la unificación de condiciones laborales y salariales entre áreas que hasta hace pocos meses funcionaban de manera independiente.

Desde el organismo aseguraron que la salida de Lamboglia no afecta el funcionamiento institucional y remarcaron que el directorio continúa operando con normalidad bajo la conducción de Serra.

De acuerdo con el marco normativo vigente, el proceso continuará con la convocatoria a un nuevo concurso para seleccionar al próximo presidente del ENRGE y completar la estructura de conducción del organismo.

Qué es el ENRGE

El ENRGE fue creado en julio de 2025 como parte de las reformas impulsadas por la Ley de Bases. Su objetivo es concentrar en una única entidad las funciones que anteriormente desempeñaban el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas, con la intención de fortalecer la coordinación y supervisión de ambos sectores.

ENARGAS El ENRGE fue creado en julio de 2025 y concentra en una única entidad las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas. (Foto: archivo)

Bajo la órbita de la Secretaría de Energía, el organismo tiene la misión de fiscalizar los servicios públicos de gas y electricidad y avanzar en un esquema regulatorio unificado. La normativa estableció un plazo máximo de 180 días desde su creación para poner en marcha plenamente sus operaciones.

Fuentes del sector señalaron que el proceso de conformación del directorio enfrentó dificultades relacionadas con los requisitos técnicos exigidos para los cargos y con las restricciones salariales vigentes en la administración pública, factores que complicaron la cobertura de algunas posiciones.