Caso Agostina Vega: qué reveló la autopsia y cuáles son los interrogantes que mantienen en vilo a la investigación

Los peritos también detectaron importantes daños en órganos internos de la víctima. De acuerdo con los investigadores, las lesiones son compatibles con un ataque de extrema violencia, aunque todavía resta conocer los resultados definitivos para determinar con exactitud cuál fue el mecanismo que provocó la muerte.

Otro elemento confirmado por los especialistas es que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una circunstancia que complejiza la reconstrucción de los hechos y el trabajo de los forenses.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Pese a los avances, la causa todavía tiene puntos centrales sin resolver.

¿Cómo murió Agostina?

Aunque la autopsia permitió establecer una ventana temporal para el crimen y detectar lesiones severas, todavía no está definida la causa exacta de muerte.

Los especialistas continúan analizando distintas hipótesis. La que cobra especial relevancia en las ultimas horas es que murió por asfixia mecánica. También se cree que hubo golpes, lesiones provocadas con elementos cortantes o una posible intoxicación. Los estudios complementarios serán claves para determinar qué ocurrió.

¿Actuó una sola persona?

La fiscalía mantiene detenido a Claudio Barrelier como único acusado. Sin embargo, los investigadores todavía intentan establecer si contó con ayuda para cometer el crimen o para encubrirlo posteriormente. Una de las cuestiones a analizar es la limpieza en la casa donde vive el acusado, que habría sido realizada por su pareja, quien figura como dueña de la vivienda. Otra de las personas que aparece bajo la mira de la Justicia es la "amiga" de Barrelier, señalada por algunos como su amante, quien le prestó el Ford Ka donde el asesino trasladó el cuerpo desmembrado de la víctima hasta el descampado.

La magnitud de las maniobras posteriores al asesinato y el estado en que fueron hallados los restos son algunos de los elementos que alimentan esa línea de investigación.

¿Qué ocurrió dentro de la vivienda?

Los peritajes realizados en la casa donde se sospecha que ocurrió el crimen continúan siendo analizados.

Los investigadores esperan los resultados definitivos de distintas pruebas para determinar qué sucedió en el interior de la propiedad y reconstruir minuto a minuto las últimas horas de vida de la adolescente.

¿Dónde está el celular de Agostina?

Otro de los grandes interrogantes es el paradero del teléfono de la víctima.

El dispositivo todavía no fue encontrado, aunque las pericias tecnológicas permitieron detectar actividad durante aproximadamente tres horas en una antena de telefonía celular. Ese dato coincide con el período en el que los especialistas creen que ocurrió el crimen.

¿Quién envió el mensaje a la madre?

La investigación también intenta determinar el origen de un mensaje recibido por Melisa Heredia durante la búsqueda de su hija.

"Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila", decía el texto. Los investigadores buscan establecer quién lo envió, desde dónde se realizó y si se trató de una maniobra destinada a desviar la investigación.

¿Hubo abuso sexual?

Otro de los interrogantes que permanece bajo análisis es si Agostina Vega sufrió algún tipo de abuso sexual antes de ser asesinada.

Los especialistas realizaron estudios específicos durante la autopsia para determinar si existieron signos compatibles con una agresión sexual. Sin embargo, esos resultados todavía no fueron incorporados de manera definitiva al expediente por las dificultades que implica que el cuerpo haya sido desmembrado y el tiempo que pasó hasta su hallazgo.

Por ese motivo, los investigadores aguardan las pericias complementarias antes de sacar conclusiones. Los informes serán clave para establecer si existió un ataque sexual y, en caso de confirmarse, si ocurrió antes de la muerte de la adolescente.

Una investigación que sigue abierta

Mientras avanzan las pericias forenses, tecnológicas y criminalísticas, la causa continúa sumando elementos. La autopsia permitió esclarecer algunos aspectos fundamentales sobre las últimas horas de Agostina Vega, pero las respuestas más importantes aún están pendientes.

Cómo murió exactamente, quiénes participaron del crimen y qué ocurrió durante las horas previas al asesinato son preguntas que la Justicia todavía intenta responder.