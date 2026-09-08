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Galletitas de chocolate: la receta súper fácil e irresistible para hacer en casa

Una preparación con pocos ingredientes y en simples pasos que permite obtener unas galletitas suaves por dentro y con intenso sabor.

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Galletitas de chocolate: la receta súper fácil e irresistible para hacer en casa
Galletitas de chocolate: la receta súper fácil e irresistible para hacer en casa

Las galletitas de chocolate son una opción rápida y sencilla para preparar en casa, con una textura suave en su interior y un intenso sabor. La receta, de la que se obtienen aproximadamente 20 unidades, requiere pocos ingredientes y no necesita procesos complejos de repostería.

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Son ideales para acompañar una infusión o disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes para hacer galletitas de chocolate

  • Chocolate troceado o en pepitas: 100 gramos
  • Manteca: 50 gramos
  • Huevo: 1 unidad
  • Azúcar: 100 gramos (½ taza)
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita
  • Sal: ½ cucharadita
  • Bicarbonato de sodio: ¼ de cucharadita
  • Harina leudante: 200 gramos
  • Chocolate para decorar: 50 gramos

Cómo hacer galletitas de chocolate fáciles

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House").

1. Derretir el chocolate con la manteca

Colocar los 100 gramos de chocolate troceado junto con los 50 gramos de manteca en un recipiente adecuado. Derretir la mezcla a baño maría o en el horno microondas.

En caso de utilizar el microondas, hacerlo en períodos sucesivos de 30 segundos. Un minuto en total suele ser suficiente, aunque dependerá de la potencia del electrodoméstico. Esto permite evitar que el chocolate se queme.

Una vez derretidos ambos ingredientes, mezclar hasta obtener una preparación fluida y homogénea. Reservar para que disminuya su temperatura.

2. Batir el huevo con el azúcar y agregar el chocolate

En un bol amplio y separado, colocar el huevo junto con los 100 gramos de azúcar. Batir enérgicamente hasta que el huevo quede completamente integrado y espumoso.

Luego, incorporar el chocolate derretido y previamente templado. Mezclar bien y agregar una cucharadita de esencia de vainilla.

3. Incorporar la harina y los ingredientes secos

Agregar a la preparación la media cucharadita de sal y el cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio.

Tamizar los 200 gramos de harina leudante directamente sobre el bol con la ayuda de un colador. Integrar todos los ingredientes con una espátula y mediante movimientos suaves hasta obtener una masa de apariencia muy cremosa, similar a un helado o una mousse de chocolate.

4. Llevar la masa de las galletitas a la heladera

Cubrir el recipiente con papel film o una bolsa de plástico limpia y llevarlo a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.

Este reposo permite que la masa tome cuerpo, intensifique su color y resulte más manejable al momento de formar las porciones.

5. Formar las galletitas de chocolate

Preparar una placa para horno con una lámina antiadherente o debidamente enmantecada.

Con una cuchara, tomar porciones parejas de la masa fría para favorecer una cocción uniforme. Formar bolitas con las manos y pasar únicamente la cara superior de cada una por los 50 gramos de chocolate para decorar.

Colocar las bolitas sobre la placa y aplastarlas ligeramente.

6. Hornear las galletitas de chocolate

Llevar las galletitas a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 12 minutos.

Es importante retirarlas cuando todavía estén blandas al tacto. Si se dejan en el horno hasta que se sientan duras, perderán humedad y pueden quedar demasiado secas una vez que se enfríen.

Dejar enfriar por completo antes de desmoldar.

La receta rinde aproximadamente 20 galletitas de chocolate.

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