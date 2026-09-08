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El gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que sorprendió en medio de la tensión familiar

El futbolista Rodrigo De Paul se mostró cerca de su novia Tini Stoessel desde las redes en medio de la gira de la cantante y la interna familiar.

8 sept 2026, 10:20
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El gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que sorprendió en medio de la tensión familiar

Tini Stoessel sigue adelante con su carrera artística después de conocerse de la interna familiar que afronta con su padre Alejandro Stoessel.

En el primer show de Futttura World Tour en Guadalajara la artista evitó incluir en su lista de canciones las dos dedicadas especialmente a su papá.

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En tanto, durante la presentación en vivo en Ciudad de México, Tini Stoessel se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a su público decirle "no estás sola" en medio de una cálida ovación.

Lo cierto es que Rodrigo De Paul reaccionó a puro sentimiento en las últimas horas a un posteo de su novia en Instagram donde compartió una serie de fotos de una producción.

El futbolista de la Selección Argentina e Inter Miami comentó el posteo con emojis de enamorado y la palabra "Amor" lo que refleja su incondicionalidad en el particular momento que atraviesa la artista.

El gesto no pasó inadvertido y los seguidores comentaron también su aparición desde la virtualidad con ese cálido mensaje para su pareja.

Así, el deportista, que estuvo presente en el show de Tini Stoessel en Guadalajara, volvió a demostrarle su cercanía y sentimiento mientras aguardan por el casamiento.

Desde el escenario, la cantante le mostró emocionada una muñeca vestida de novia que le habían arrojado sus fans. "Mi vida, mirá. Me hicieron con estos ojos, rubia", dijo entre risas.

Qué hizo Rodrigo De Paul durante el show de Tini Stoessel en México

Rodrigo De Paul dijo presente en el show de Tini Stoessel en Guadalajara, México, después de viajar especialmente desde Estados Unidos para acompañarla en el show.

"Estuvo Rodrigo, estaba todo su equipo de amigas, las más íntimas. Porque ella tiene muchas amigas que trabajan en su equipo y que son amigas de la infancia, es como su entorno más cercano", afirmó Pochi en el programa Puro Show (El Trece).

Y agregó: "Me encanta porque él súper ubicado. Te das cuenta que la compañía es desde un lugar súper ubicado. Medio escondido. No se subió al escenario como la otra vez, que ahora cuando vino que se subió al escenario. Claro, pero cuando se abre el escenario es porque se lo pide ella".

Por su parte, Pampito remarcó sobre la presencia del fubtolista en el recital: "Para mí es importantísimo que De Paul esté acompañándola en este primer show. Que se haya tomado un avión para acompañarla. No es casual".

     

 

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