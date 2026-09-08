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Dibu Martínez, nominado al Balón de Oro: quiénes compiten con el arquero argentino

El portero albiceleste integra la lista de candidatos al Trofeo Lev Yashin, que premia al mejor guardameta de la temporada. También se conocieron los nominados a los principales premios del Balón de Oro 2026.

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Dibu Martínez

Dibu Martínez, nominado al Balón de Oro: quiénes compiten con el arquero argentino

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar entre los nombres destacados del fútbol mundial. El arquero argentino fue incluido entre los candidatos al Trofeo Lev Yashin, el premio que distingue al mejor guardameta de la temporada y que forma parte de los galardones del Balón de Oro 2026.

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La organización dio a conocer este martes las diferentes listas de nominados y el argentino aparece en una nómina de 10 arqueros, junto con figuras como Thibaut Courtois, David Raya, Yassine Bounou y Unai Simón.

Martínez viene de cerrar una etapa importante en Aston Villa, club en el que se consolidó como uno de los mejores arqueros de la Premier League, y actualmente continúa su carrera en Chelsea.

Quiénes compiten con Dibu Martínez por el Trofeo Lev Yashin

El argentino tendrá como rivales a Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Édouard Mendy (Al Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint Germain), Unai Simón (Athletic Bilbao) y Vozinha (GD Chaves, actualmente en Colo Colo).

La nominación reconoce el rendimiento de Martínez durante su última temporada en Aston Villa, antes de su transferencia a Chelsea. El arquero fue una pieza importante del conjunto inglés, que consiguió la Europa League, terminó cuarto en la Premier League y obtuvo la clasificación a la Champions League 2026-2027.

Durante su ciclo en Aston Villa, Dibu disputó 256 partidos oficiales y se convirtió en uno de los principales referentes del equipo.

También se conocieron las candidatas al premio femenino

La jornada de nominaciones comenzó con los clubes que competirán por el reconocimiento al mejor equipo femenino del año. La lista está integrada por Barcelona, Bayern Munich, América de México, Lyon y Manchester City.

El Barcelona llega como uno de los grandes candidatos después de conquistar la Liga de Campeones, La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Bayern Munich ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, mientras que América obtuvo la Copa de Campeones de la CONCACAF y el Campeonato Clausura.

Lyon, por su parte, se quedó con el campeonato francés, la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia. Manchester City ganó la WSL y la FA Cup.

Los cinco candidatos al mejor club masculino

Entre los hombres, los nominados al premio al mejor club del año son Arsenal, Bayern Munich, Bodo/Glimt, Flamengo y Paris Saint Germain.

Arsenal fue campeón de la Premier League y Bayern Munich obtuvo los principales títulos del fútbol alemán. Bodo/Glimt se consagró en la Copa de Noruega.

Flamengo llega a la nominación después de ganar la Copa Libertadores, la Serie A de Brasil y el Campeonato Carioca.

El Paris Saint Germain, en tanto, tuvo una temporada especialmente destacada: conquistó la Champions League, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

Los entrenadores que también fueron nominados

La organización también difundió las listas correspondientes a los entrenadores. En la categoría femenina aparecen Jonathan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (BK Häcken).

Entre los entrenadores de equipos masculinos, los candidatos son Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich) y Luis Enrique (Paris Saint Germain).

Ya hay fecha y lugar para la entrega del Balón de Oro (Foto: AP).

Ya hay fecha y lugar para la entrega del Balón de Oro (Foto: AP).

Las candidatas al Lev Yashin femenino

El premio a la mejor arquera también tiene sus cinco nominadas. Son Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

La alemana Berger conquistó la NWSL y la Copa Desafío de la NWSL. Coll, por su parte, ganó con Barcelona la Champions League, la Liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de la Liga de Naciones con España.

Hampton consiguió la Copa de la Liga con Chelsea, Lorena ganó el NWSL Shield con Kansas City Current y Yamashita fue campeona de la Copa Asiática, la WSL y la FA Cup.

Cómo se eligen los ganadores del Balón de Oro

Los ganadores son elegidos por un jurado integrado por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina. Los representantes corresponden a países ubicados entre los mejores del ranking FIFA.

Cada integrante del jurado debe elaborar un top 10 y asignar puntos de acuerdo con la posición que ocupa cada futbolista en su selección. El jugador o la jugadora que acumula la mayor cantidad de unidades se queda con el Balón de Oro.

Mientras tanto, el Dibu Martínez vuelve a formar parte de una de las grandes premiaciones individuales del fútbol internacional y buscará quedarse con un reconocimiento que ya tuvo entre sus protagonistas a los mejores arqueros del mundo.

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