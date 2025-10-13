Horóscopo: Los signos que arrancan la semana con cero paciencia con el Sol cuadrando a Saturno.

“El universo te dice: pará un poco”

Sol cuadrando a Saturno es el clásico choque entre ego y deber. Querés avanzar, pero la vida te dice “esperá”. Querés resultados rápidos, pero todo se vuelve lento.

La frustración crece, la paciencia desaparece y hasta el celular te irrita. Pero ojo: no es castigo, es calibración.

Saturno no te frena porque sí, te frena para que ordenes lo que estás haciendo mal.Si lográs no engancharte con la bronca, vas a salir de este tránsito más fuerte.

Cuando todo te irrita, el universo solo te está pidiendo una pausa.

“Menos exigencia, más realismo”

Esta semana no es para sobreexigirte. Dormí bien, comé mejor, y no te cargues de compromisos.

Saturno quiere estructura, no agotamiento. Hacelo simple: un paso a la vez.

También es buen momento para poner límites. Decí que no sin culpa.

El Sol en tensión con Saturno te muestra que cuidar tu energía es cuidar tu salud.

LOS 3 SIGNOS CON MENOS PACIENCIA

Aries: vas a sentirte más irritable de lo normal. No reacciones en caliente.

Capricornio: tu regente es Saturno, así que la exigencia te golpea el doble. Dormí más.

Leo: tu ego quiere avanzar, pero algo te frena. Usá ese tiempo para planear mejor.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Sol cuadrando a Saturno?

Es una tensión que muestra límites, responsabilidades y necesidad de madurez. Puede generar frustración y cansancio.

¿Cuánto dura este tránsito?

Afecta unos pocos días, pero deja enseñanza. Después de la tensión, viene claridad.

¿Cómo aprovecharlo?

Descansando, planificando y soltando la exigencia. No todo tiene que hacerse ya.