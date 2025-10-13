En vivo Radio La Red
Horóscopo: Los signos que arrancan la semana con cero paciencia con el Sol cuadrando a Saturno.

El Sol choca con Saturno y se nota en el horóscopo: todo cuesta, el cansancio pega y el mal humor se instala. Algunos signos van a necesitar triple café.

Sol cuadrando a Saturno: el cansancio pega

Sol cuadrando a Saturno: el cansancio pega, pero también enseña a poner límites. Foto: Horóscopo, IStock.

Bienvenidos al tránsito más exigente de la semana. El Sol está cuadrando a Saturno, y eso significa una sola cosa: realidad, límites y cero tolerancia a la pavada.

La incomodidad no es castigo: es el cuerpo diciendo ‘ya no más’. Foto: Astrología.

El Sol representa tu energía vital y tus ganas de brillar. Saturno es la estructura, la responsabilidad y, a veces, el freno. Cuando se enfrentan, aparece la tensión entre lo que querés hacer y lo que tenés que hacer.

Y sí, es agotador. Este tránsito puede sentirse como una mini crisis: te exige, te confronta y te pone frente a todo lo que venís postergando.

No es el momento más liviano del mes, pero sí puede ser el más productivo si lo aprovechás bien.

“El universo te dice: pará un poco”

Sol cuadrando a Saturno es el clásico choque entre ego y deber. Querés avanzar, pero la vida te dice “esperá”. Querés resultados rápidos, pero todo se vuelve lento.

La frustración crece, la paciencia desaparece y hasta el celular te irrita. Pero ojo: no es castigo, es calibración.

Saturno no te frena porque sí, te frena para que ordenes lo que estás haciendo mal.Si lográs no engancharte con la bronca, vas a salir de este tránsito más fuerte.

Cuando todo te irrita, el universo solo te está pidiendo una pausa. Foto: Horóscopo, Freepik.

“Menos exigencia, más realismo”

Esta semana no es para sobreexigirte. Dormí bien, comé mejor, y no te cargues de compromisos.

Saturno quiere estructura, no agotamiento. Hacelo simple: un paso a la vez.

También es buen momento para poner límites. Decí que no sin culpa.

El Sol en tensión con Saturno te muestra que cuidar tu energía es cuidar tu salud.

LOS 3 SIGNOS CON MENOS PACIENCIA

Aries: vas a sentirte más irritable de lo normal. No reacciones en caliente.

Capricornio: tu regente es Saturno, así que la exigencia te golpea el doble. Dormí más.

Leo: tu ego quiere avanzar, pero algo te frena. Usá ese tiempo para planear mejor.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Sol cuadrando a Saturno?

Es una tensión que muestra límites, responsabilidades y necesidad de madurez. Puede generar frustración y cansancio.

¿Cuánto dura este tránsito?

Afecta unos pocos días, pero deja enseñanza. Después de la tensión, viene claridad.

¿Cómo aprovecharlo?

Descansando, planificando y soltando la exigencia. No todo tiene que hacerse ya.

