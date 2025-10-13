A24.com

EN PRIMERA PERSONA

El sorpresivo mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé a 17 años del inicio de su historia de amor

Luisana Lopilato le dedicó un inesperado posteo al cantante canadiense, Michael Bublé, el padre de sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo.

13 oct 2025, 12:28
El vínculo entre Luisana Lopilato y Michael Bublé sigue dando muestras de vigencia y ternura, incluso después de más de una década juntos. A 17 años de aquel primer encuentro que los unió, la actriz volvió a sorprender a su marido con una dedicatoria pública en sus redes sociales, acompañada por una serie de fotos donde se los ve navegando, abrazados y relajados bajo el sol.

En la publicación, Luisana eligió una frase cargada de amor para acompañar las imágenes. “Me miro y me sorprendo: ¿será posible mirarte con más amor que el primer día?”, escribió, despertando enseguida una ola de reacciones entre sus seguidores. Los mensajes de cariño no tardaron en multiplicarse, destacando la conexión y la cercanía que el matrimonio sigue manteniendo con el paso del tiempo.

La historia entre ambos comenzó en 2008, cuando el cantante canadiense viajó a Buenos Aires y coincidió con Luisana en un evento que marcaría un antes y un después en sus vidas. Tres años más tarde, en 2011, sellaron su relación con una boda que acaparó la atención de la prensa internacional.

Desde entonces, construyeron una familia numerosa y muy unida junto a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Con el correr de los años, se transformaron en una de las parejas más admiradas del espectáculo internacional, no sólo por su carrera y popularidad, sino también por cómo enfrentaron momentos complejos y continuaron apostando al amor.

image

¿Qué fue lo que hizo Michael Bublé para conquistar a Luisana Lopilato?

Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron un amor que se mantiene firme desde hace muchos años. Formaron una familia consolidada y se acompañaron en los momentos más duros que les tocó atravesar, como la enfermedad que afectó a uno de sus hijos.

La pareja logró complementarse a la perfección y sigue adelante, tan enamorada como en el inicio. Justamente, la primera vez que la actriz lo vio fue en un recital que el cantante canadiense brindó en Argentina.

Por casualidad, en ese momento Luisana estaba estudiando saxofón. Su profesor le hacía practicar con canciones de Bublé, lo que la motivó a asistir al show y conocerlo.

“Yo tocaba el saxofón, y tomaba clases. Ahora toco, pero no bien, puede leerte algo de música. Mi profesor en ese momento me daba los temas de él para practicar, y cuando vi que iba a hacer un show, dije que tenía que ir”, relató en una entrevista con Urbana Play.

A medida que contaba los detalles, la sorpresa de Andy Kusnetzoff, Sofi Martínez y el resto del equipo iba creciendo. Lo más impactante fue cuando Luisana reveló que hoy están juntos porque “él dejó todo”.

“Ahora tengo 4 chicos, pero el día que nos conocimos, la noche ese mismo día que nos sacamos la foto me dijo ‘yo me voy a casar con vos y vuelvo, y se terminó. Nos vamos a casar’. El primer día… yo le dije ‘todo el mundo se quiere casar conmigo, ja’”, recordó la actriz.

Y al final del relato, sumó: “Si estamos juntos es porque fue un luchador, intentó, intentó, fue un divino. No hablaba yo inglés, hizo millones de viajes acá, se vino hasta con traductor, lo dejó todo… todo”.

