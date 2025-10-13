El sorpresivo mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé a 17 años del inicio de su historia de amor

image

¿Qué fue lo que hizo Michael Bublé para conquistar a Luisana Lopilato?

Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron un amor que se mantiene firme desde hace muchos años. Formaron una familia consolidada y se acompañaron en los momentos más duros que les tocó atravesar, como la enfermedad que afectó a uno de sus hijos.

La pareja logró complementarse a la perfección y sigue adelante, tan enamorada como en el inicio. Justamente, la primera vez que la actriz lo vio fue en un recital que el cantante canadiense brindó en Argentina.

Por casualidad, en ese momento Luisana estaba estudiando saxofón. Su profesor le hacía practicar con canciones de Bublé, lo que la motivó a asistir al show y conocerlo.

“Yo tocaba el saxofón, y tomaba clases. Ahora toco, pero no bien, puede leerte algo de música. Mi profesor en ese momento me daba los temas de él para practicar, y cuando vi que iba a hacer un show, dije que tenía que ir”, relató en una entrevista con Urbana Play.

A medida que contaba los detalles, la sorpresa de Andy Kusnetzoff, Sofi Martínez y el resto del equipo iba creciendo. Lo más impactante fue cuando Luisana reveló que hoy están juntos porque “él dejó todo”.

“Ahora tengo 4 chicos, pero el día que nos conocimos, la noche ese mismo día que nos sacamos la foto me dijo ‘yo me voy a casar con vos y vuelvo, y se terminó. Nos vamos a casar’. El primer día… yo le dije ‘todo el mundo se quiere casar conmigo, ja’”, recordó la actriz.

Y al final del relato, sumó: “Si estamos juntos es porque fue un luchador, intentó, intentó, fue un divino. No hablaba yo inglés, hizo millones de viajes acá, se vino hasta con traductor, lo dejó todo… todo”.