Alerta Sofía: desesperada búsqueda de un nene de 5 años tras el asesinato de su mamá y su abuela

Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con una escena estremecedora: Luna y Mariel yacían sin vida, con múltiples heridas de bala. Las pericias confirmaron que el arma homicida fue una pistola 9 mm, hallada en las inmediaciones del domicilio.

El fiscal a cargo dispuso un amplio operativo de búsqueda nacional e internacional, ante la sospecha de que el acusado intente cruzar la frontera hacia Uruguay.

La desesperada búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta

Alerta Sofía buscan a Pedro, un nene de 5 años

El eje central de la investigación ahora es encontrar con vida a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el hijo de Luna y Pablo. El niño, de apenas 5 años, fue sustraído del domicilio familiar inmediatamente después del crimen.

La foto del menor fue difundida por las fuerzas de seguridad junto con los datos de su padre, quien es considerado armado y extremadamente peligroso.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba se pidió colaboración ciudadana y se solicitó que cualquier información sea reportada al 911 o a la unidad judicial más cercana.

“Cada minuto cuenta. La prioridad es rescatar a Pedro antes de que su padre logre salir del país”, señaló un investigador del caso.

Interpol Uruguay ya fue notificada y colabora con la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional en los puntos fronterizos. El operativo se extendió a terminales, aeropuertos y pasos internacionales, especialmente en la zona de Salto, Paysandú y Fray Bentos.

Una historia marcada por la violencia

La tragedia no fue un hecho aislado. Fuentes judiciales confirmaron que Luna Giardina había huido de Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras denunciar a su expareja por intento de femicidio.

En aquella ocasión, Laurta habría intentado ahorcarla, motivo por el cual la mujer logró escapar y radicarse en Córdoba bajo una medida de protección.

Pese a las denuncias reiteradas por violencia de género, el agresor logró rastrear su paradero y, según los investigadores, planificó el ataque con antelación.

Luna contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento del crimen. Las autoridades confirmaron además que el acusado tenía antecedentes de hostigamiento y amenazas.

“Era una mujer joven que intentaba rehacer su vida con su hijo. Hizo todo lo posible para protegerlo, pero la justicia no llegó a tiempo”, lamentó una amiga de la víctima.

El sospechoso: un hombre con pasado violento

El principal acusado, Pablo Laurta (36), es de nacionalidad uruguaya y expareja de Luna Giardina. Fuentes policiales lo describen como un hombre con un perfil manipulador, celoso y violento.

En redes sociales, mantenía actividad frecuente en grupos vinculados a discursos de odio y movimientos antifeministas, entre ellos una página denominada “Varones Unidos”, que promueve mensajes misóginos y teorías conspirativas contra el feminismo.

Los investigadores creen que Laurta habría preparado la emboscada durante varios días, vigilando los movimientos de su expareja.

Tras ejecutar el crimen, se llevó a Pedro y huyó en un auto color gris, del cual ya se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad.

“No tenemos dudas de que se trata de un femicidio seguido de un doble homicidio agravado. Y de una sustracción de menor con fines de fuga”, sostuvo una fuente del Ministerio de Seguridad provincial.

‍ La investigación y el operativo internacional

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la doctora Eugenia Pérez Moreno, coordina la investigación junto con la División Homicidios y la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía de Córdoba.

Desde el sábado por la tarde se montó un comando de emergencia con personal especializado en búsqueda de personas.

El caso también fue informado a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dado que no se descarta ninguna hipótesis sobre el destino del menor.

“Estamos en contacto con todas las fuerzas nacionales e internacionales. Es una carrera contra el tiempo”, aseguró Pérez Moreno.

La alerta internacional fue extendida a Interpol Montevideo y Brasilia, ante la posibilidad de que el sospechoso intente utilizar rutas alternativas para salir del país.