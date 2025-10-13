Profundo dolor: murió un hincha de Gimnasia (M) y su sobrina de dos meses tras el ascenso

La noticia generó una fuerte conmoción entre los hinchas y la dirigencia de Gimnasia. En su comunicado oficial, el club expresó: “Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.

El accidente pone un manto de tristeza sobre la celebración de un logro histórico para la institución, que no solo recupera su lugar en la Primera División tras más de cuatro décadas, sino que también refleja la pasión y el compromiso de sus seguidores. La comunidad futbolera se solidarizó con la familia y los allegados de las víctimas, en medio de la mezcla de orgullo por el ascenso y dolor por la tragedia.