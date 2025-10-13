En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Ascenso
Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
CONMOCIÓN

Profundo dolor: murió un hincha de Gimnasia (M) y su sobrina de dos meses tras el ascenso

La felicidad por el histórico regreso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División se vio empañada por un accidente de tránsito que costó la vida a un simpatizante y su sobrina de dos meses, mientras regresaban de presenciar la consagración en Buenos Aires.

Profundo dolor: murió un hincha de Gimnasia (M) y su sobrina de dos meses tras el ascenso

La histórica consagración de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Primera Nacional, que le permitió regresar a la máxima categoría del fútbol argentino luego de 41 años, quedó marcada por una tragedia que conmovió a toda la comunidad mendocina y al mundo del fútbol.

Leé también Velan a Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el fútbol argentino despide a una leyenda
La congoja de un hincha de Boca en la despedida de un histórico del fútbol argentinoRodrigo Abd - AP
image

Tragedia en Gimnasia de Mendoza tras el ascenso: murieron dos hinchas (Mendoza Post).

El club confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Lautaro Godoy y de su sobrina de apenas dos meses, quienes viajaban de regreso desde Buenos Aires después de presenciar la final contra Deportivo Madryn, en la cancha de Platense, donde el Lobo se consagró campeón tras vencer en la tanda de penales.

Según informaron las autoridades, el accidente ocurrió en el kilómetro 827 de la Ruta Nacional, a la altura de San Luis, cuando el vehículo en el que viajaban volcó por causas que todavía se investigan. Las primeras pericias descartaron la participación de terceros. Además de las víctimas fatales, otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis con diferentes lesiones. Los partes médicos continúan en evaluación.

La noticia generó una fuerte conmoción entre los hinchas y la dirigencia de Gimnasia. En su comunicado oficial, el club expresó: “Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977569573533872574&partner=&hide_thread=false

El accidente pone un manto de tristeza sobre la celebración de un logro histórico para la institución, que no solo recupera su lugar en la Primera División tras más de cuatro décadas, sino que también refleja la pasión y el compromiso de sus seguidores. La comunidad futbolera se solidarizó con la familia y los allegados de las víctimas, en medio de la mezcla de orgullo por el ascenso y dolor por la tragedia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ascenso Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza) San Luis
Notas relacionadas
Revelaron el último pedido que Russo antes de morir: el gesto que emocionó a su familia y a todo el fútbol argentino
Entre el fútbol y la lucha: cómo fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo
La urgente decisión que tomó la AFA por la muerte de Miguel Angel Russo que afecta el partido Boca-Barracas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar