Previsional
AUH
ANSES
Actualización de haberes

AUH de ANSES con aumento en noviembre: adelantan cuáles serían los nuevos montos

A partir de las proyecciones oficiales del Relevamiento de Expectativas de Mercado, se puede determinar de cuánto será el incremento para la AUH. Así quedarán los valores.

Adelantan cuáles serían los nuevos montos para la AUH de ANSES en noviembre (Foto: archivo).

El aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será una realidad a partir de noviembre. Según las proyecciones oficiales del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,1% sobre los montos vigentes, afectando directamente a millones de familias en todo el país.

Con este ajuste, la prestación mensual por cada hijo ascendería a $119.714, mientras que la Asignación por hijo con discapacidad se ubicaría en $389.809. Sin embargo, es importante recordar que la ANSES mantiene una retención del 20% del total, que se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, los pagos efectivos en noviembre serían de $95.771,20 y $311.847,20, respectivamente.

Este incremento, aunque moderado, forma parte de la actualización automática que realiza la ANSES basada en la fórmula de movilidad, la cual combina la evolución de los salarios y la recaudación tributaria. Sin embargo, el ajuste proyectado por el Banco Central se utiliza para anticipar los cambios antes de la publicación oficial del organismo previsional.

Qué provincias cobrarán más por zona austral

Los beneficiarios de la AUH que residen en la denominada zona austral reciben montos más altos. Este plus, conocido como adicional por zona desfavorable, busca compensar el costo de vida más elevado en determinadas regiones del país.

La zona austral comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Con el aumento proyectado, los valores de noviembre serían los siguientes:

  • AUH por menor: $155.629

  • AUH por hijo con discapacidad: $506.752

Sin embargo, al aplicarse la retención del 20% correspondiente, los pagos efectivos quedarían en $124.503,20 y $405.401,60, respectivamente.

Este diferencial busca garantizar que las familias del sur argentino mantengan su poder adquisitivo frente a las diferencias regionales en precios y servicios básicos.

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario

Un detalle clave: quiénes no cobran el plus por zona

Un dato que suele pasar desapercibido es que ANSES solo liquida el adicional por zona desfavorable mediante cuentas bancarias. Esto significa que aquellos titulares que cobran la AUH a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago u otras plataformas digitales, no reciben el plus correspondiente.

La medida busca garantizar una mayor trazabilidad de los pagos y asegurar que el beneficio llegue de forma segura a los titulares, aunque muchas familias desconocen esta restricción y no perciben el monto adicional sin saber el motivo.

Los beneficios que acompañan a la AUH: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Los titulares de la AUH también acceden a otros programas sociales administrados por el Ministerio de Capital Humano, en coordinación con ANSES. Entre ellos se destacan dos ayudas fundamentales: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

La Tarjeta Alimentar, que busca garantizar el acceso a alimentos básicos, no se actualiza desde mayo de 2024. Los montos vigentes continúan siendo:

  • $33.000 por un hijo.

  • $51.750 por dos hijos.

  • $68.250 por tres o más hijos.

Pese al aumento del costo de vida, estos valores permanecen congelados, por lo que muchos beneficiarios dependen del incremento de la AUH para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Por otro lado, el Complemento Leche, creado bajo la Ley 27.611, sí se ajusta por inflación. Según la estimación del Banco Central, su monto alcanzará los $45.151 en noviembre. Este beneficio está dirigido a embarazadas y niños de hasta tres años, y su objetivo es asegurar una adecuada nutrición en los primeros años de vida.

