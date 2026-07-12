Impactante balance del SAME tras Argentina-Suiza: un muerto por infarto y seis emergencias cardíacas

En tanto, a las 23:11, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en el barrio de Palermo. Fue asistido por personal del SAME y logró recuperarse sin necesidad de ser derivado a un centro de salud.

También hubo asistencia para una mujer de 86 años, con antecedentes cardíacos, que fue encontrada inconsciente pero con signos vitales en la zona de Jorge Newbery y Ciudad de la Paz. Tras recibir atención médica, se recuperó en su domicilio.

Ya durante la madrugada, una mujer de 74 años fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson luego de manifestar un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Los últimos dos casos ocurrieron a la 1:14, cuando un hombre de 48 años fue derivado al Hospital Rivadavia por dolor precordial, y a la 1:27, cuando una mujer de 38 años con dificultad respiratoria también fue trasladada al mismo centro asistencial.

De acuerdo con el parte oficial, las emergencias involucraron a cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Hubo heridos e incidentes durante los festejos

El operativo del SAME también intervino en distintos episodios ocurridos durante las celebraciones por el triunfo de la Selección.

Uno de los casos más llamativos se produjo en Plaza Seeber, donde un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Rivadavia tras sufrir una intoxicación por consumo de sustancias.

Además, poco después de las dos de la madrugada, un hombre resultó gravemente herido en la intersección de avenida 9 de Julio y avenida Belgrano, luego de recibir un golpe con un martillo que le provocó un traumatismo de cráneo con una herida cortante. Fue derivado de urgencia al Hospital Argerich.

Minutos más tarde, otro hombre ingresó al mismo hospital con lesiones similares en la cabeza.

Lesiones oculares, traumatismos y policías heridos

El informe del SAME también reportó varios casos de traumatismos durante la madrugada.

Entre ellos, un adolescente de 17 años sufrió una lesión por un perdigón en uno de sus ojos y, tras recibir las primeras curaciones, decidió retirarse por sus propios medios.

Asimismo, un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Argerich por un traumatismo de tórax, mientras que otro de 42 años sufrió una profunda herida cortante en un ojo provocada por un vidrio, con abundante sangrado.

Otro joven de 21 años también resultó lesionado en la zona de avenida Belgrano y 9 de Julio, en medio de la concentración de hinchas.

Por último, el SAME informó que tres efectivos de la Policía de la Ciudad, de 27, 28 y 44 años, sufrieron escoriaciones durante el operativo de seguridad. Ninguno necesitó ser hospitalizado.

El balance de la noche dejó en evidencia que, además de la euforia por la clasificación argentina, los servicios de emergencia debieron afrontar una intensa jornada con múltiples intervenciones médicas y de asistencia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.