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El video con la eufórica reacción de la China Suárez tras la victoria de Argentina ante Suiza: "Sufrir"

La China Suárez mostró la intimidad de cómo vio el partido de la Selección Argentina frente a Suiza y el festejo por la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

12 jul 2026, 11:40
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El video con la eufórica reacción de la China Suárez tras la victoria de Argentina ante Suiza: Sufrir
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El video con la eufórica reacción de la China Suárez tras la victoria de Argentina ante Suiza: Sufrir
El video con la eufórica reacción de la China Suárez tras la victoria de Argentina ante Suiza: "Sufrir"

Argentina se impuso en los cuartos de final del Mundial 2026 por 3 a 1 ante Suiza en tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez

El próximo partido del equipo que dirige Lionel Scaloni será el próximo miércoles contra Inglaterra en Atlanta por las semifinales y del otro lado del cuadro se enfrentarán Francia y España.

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Los famosos vivieron de manera especial el partido como los millones de argentinos en el país y en el mundo, además de la multitud que fue hasta el estadio de Kansas a alentar a los jugadores en busca de repetir el título de Qatar 2022.

En ese sentido, quien mostró cómo fue su particular festejo tras la victoria en tiempo extra de la Selección Argentina fue la China Suárez, quien se encuentra en Estados Unidos con su pareja Mauro Icardi y amigos.

La actriz compartió en las redes el momento en que recién terminaba el partido tras los últimos dos goles sobre el final del alargue y explotó de alegría mientras miraba la televisión y se escuchaba la canción de cumbia Pa' la selección del grupo La T y la M.

"Qué manera de sufrir siempre lpm", indicó la China a modo de desahogo tras la tensión que se vivió durante el partido frente a Suiza. Y exclamó eufórica mientras levantaba los brazos al ritmo de la música: "¡Dale Argentina!".

El inesperado plan de la China Suárez y Mauro Icardi tras el viaje a Miami

La China Suárez y Mauro Icardi ya definieron los pasos a seguir después de la escapada romántica a Miami, Estados Unidos.

Gustavo Méndez a través de su cuenta de X reveló cuál sería el plan de viaje de la pareja. "Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina", escribió el periodista.

"Después, Estambul", añadió dejando en claro que, según su información, el futbolista y la actriz volverán primero al país antes de emprender viaje hacia Turquía, donde el futbolista deberá definir los próximos pasos de su carrera profesional una vez finalizado el Mundial 2026.

     

 

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