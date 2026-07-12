El video con la eufórica reacción de la China Suárez tras la victoria de Argentina ante Suiza: "Sufrir"

La actriz compartió en las redes el momento en que recién terminaba el partido tras los últimos dos goles sobre el final del alargue y explotó de alegría mientras miraba la televisión y se escuchaba la canción de cumbia Pa' la selección del grupo La T y la M.

"Qué manera de sufrir siempre lpm", indicó la China a modo de desahogo tras la tensión que se vivió durante el partido frente a Suiza. Y exclamó eufórica mientras levantaba los brazos al ritmo de la música: "¡Dale Argentina!".

El inesperado plan de la China Suárez y Mauro Icardi tras el viaje a Miami

La China Suárez y Mauro Icardi ya definieron los pasos a seguir después de la escapada romántica a Miami, Estados Unidos.

Gustavo Méndez a través de su cuenta de X reveló cuál sería el plan de viaje de la pareja. "Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina", escribió el periodista.

"Después, Estambul", añadió dejando en claro que, según su información, el futbolista y la actriz volverán primero al país antes de emprender viaje hacia Turquía, donde el futbolista deberá definir los próximos pasos de su carrera profesional una vez finalizado el Mundial 2026.