Las fotos del viaje familiar de Wanda Nara a París: paseo y hotel de lujo

Se trata de un lugar muy conocido por Wanda ya que vivió allí con Icardi durante el paso del futbolista por el club PSG, desde 2019 a 2022.

La empresaria viajó a Europa con Martín Migueles y acompañada de sus dos hijas y dos de sus hijos varones fruto de su relación con el futbolista Maxi López.

Antes de viajar, Wanda Nara llamó la atención con un particular en el cubrepasaportes de sus hijos y el de ella, que están personalizados con una funda bordado con las iniciales de cada uno. “Hasta la vuelta”, comentó la conductora palpitando lo que serían sus nuevas vacaciones en el exterior.

Qué contestó Wanda Nara sobre las chicanas de Moria Casán

"Yo creo que yo soy yo, Moria es Moria, Susana es Susana y Mirtha es Mirtha", lanzó Wanda Nara en diálogo con el streaming Bondi ante la consulta de Pepe Ochoa sobre los picantes comentarios al aire Moria Casán hacia ella.

"La verdad que no tengo ni idea, qué sé yo. A mí no me gustaría que el día de mañana digan Ekaterina Ojeda es la nueva Wanda. Yo diría 'no, Eka es Eka'", contestó la empresaria sin entrar en conflicto con la One.

El conductor insistió con la pregunta y quiso saber si sentía que Moria la había empezado a atacar por los medios y nuevamente evadió la confrontación.

"No, no sé. Moria tiene tanto taco caminado, conoce el medio como nadie. Tenemos diferentes trayectorias, diferentes programas, diferentes canales y diferentes caminos. Nadie sabe quién es mejor o quién es peor. Yo creo que hay gusto para todos", señaló Wanda Nara.

Y destacó sobre Moria Casán: "Yo admiro que hace un programa a las nueve de la mañana y está impecable. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella".