Las fotos del viaje familiar de Wanda Nara a París: paseo y hotel de lujo

Wanda Nara dejó de lado por unos días la polémica y conflicto judicial con su ex Mauro Icardi y se tomó unos días de descanso en el exterior junto a su familia.
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La conductora Wanda Nara compartió en las redes imágenes de su viaje a París acompañada de sus hijos y su pareja, Martín Migueles.
Wanda Nara dejó de lado por unos días la polémica y conflicto judicial con su ex Mauro Icardi y se tomó unos días de descanso en el exterior junto a su familia.
La conductora de MasterChefe Celebrity (Telefe) aterrizó en París con su pareja Martín Migueles y cuatro de sus hijos en medio de sus vacaciones europeas.
La mediática mostró imágenes de lo que fue su viaje en avión en primera clase al destino francés donde se hospedó en un hotel de lujo con cuidados detalles en la decoración y compartió imágenes en las redes de sus primeros momentos allí.
Entre la recorrida por la emblemática Torre Eifel, Wanda Nara mostró la caminata por la capital francesa donde también hubo tiempo para tomar un helado, tomar un café en uno de los lugares clásicos, y a la noche disfrutar de un exquisito menú en un restaurante.
Se trata de un lugar muy conocido por Wanda ya que vivió allí con Icardi durante el paso del futbolista por el club PSG, desde 2019 a 2022.
La empresaria viajó a Europa con Martín Migueles y acompañada de sus dos hijas y dos de sus hijos varones fruto de su relación con el futbolista Maxi López.
Antes de viajar, Wanda Nara llamó la atención con un particular en el cubrepasaportes de sus hijos y el de ella, que están personalizados con una funda bordado con las iniciales de cada uno. “Hasta la vuelta”, comentó la conductora palpitando lo que serían sus nuevas vacaciones en el exterior.
"Yo creo que yo soy yo, Moria es Moria, Susana es Susana y Mirtha es Mirtha", lanzó Wanda Nara en diálogo con el streaming Bondi ante la consulta de Pepe Ochoa sobre los picantes comentarios al aire Moria Casán hacia ella.
"La verdad que no tengo ni idea, qué sé yo. A mí no me gustaría que el día de mañana digan Ekaterina Ojeda es la nueva Wanda. Yo diría 'no, Eka es Eka'", contestó la empresaria sin entrar en conflicto con la One.
El conductor insistió con la pregunta y quiso saber si sentía que Moria la había empezado a atacar por los medios y nuevamente evadió la confrontación.
"No, no sé. Moria tiene tanto taco caminado, conoce el medio como nadie. Tenemos diferentes trayectorias, diferentes programas, diferentes canales y diferentes caminos. Nadie sabe quién es mejor o quién es peor. Yo creo que hay gusto para todos", señaló Wanda Nara.
Y destacó sobre Moria Casán: "Yo admiro que hace un programa a las nueve de la mañana y está impecable. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella".