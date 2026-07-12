En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Pronóstico del tiempo
Servicio Meteorológico Nacional
Pronóstico

Pronóstico del tiempo: el SMN anticipa una mini primavera en el AMBA

Tras varias semanas de frío intenso, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un ascenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El jueves será el día más cálido de la semana, con una máxima prevista de 20°C.

Banner Seguinos en google DESK
Pronóstico del tiempo: el SMN anticipa una mini primavera en el AMBA

Pronóstico del tiempo: el SMN anticipa una mini primavera en el AMBA

Luego de un período marcado por las bajas temperaturas y las heladas, el invierno dará un respiro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un aumento gradual de las temperaturas para los próximos días, con máximas que llegarán hasta los 20°C.

Leé también El último gesto de Brian Sarmiento en Gran Hermano que cambió por completo el clima de la casa
el ultimo gesto de brian sarmiento en gran hermano que cambio por completo el clima de la casa

Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la semana, las condiciones serán más templadas y dejarán atrás el frío extremo que predominó en los últimos días.

¿Cuál será el día más cálido de la semana?

Según el pronóstico del SMN, el jueves 16 de julio será la jornada con la temperatura más alta. Ese día se espera una mínima de 14°C y una máxima de 20°C, con cielo nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, que no superará el 10%.

El viernes continuará el ambiente templado, con una mínima de 15°C y una máxima de 19°C, también bajo un cielo mayormente nublado.

Cómo estará el tiempo hoy en el AMBA

Para este domingo, el SMN prevé una jornada fresca con cielo mayormente nublado durante la mañana y una temperatura de 7°C.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 13°C, mientras que los vientos soplarán desde el sector sur y el cielo se presentará parcialmente nublado.

Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 9°C.

Pronóstico extendido para el AMBA

  • Lunes 13: mínima de 6°C y máxima de 14°C. Se esperan neblinas durante la madrugada, cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche.
  • Martes 14: mínima de 9°C y máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
  • Miércoles 15: mínima de 10°C y máxima de 18°C. El cielo permanecerá mayormente nublado.
  • Jueves 16: mínima de 14°C y máxima de 20°C, con cielo nublado y hasta un 10% de probabilidad de lluvias.
  • Viernes 17: mínima de 15°C y máxima de 19°C. Continuará el cielo nublado y se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pronóstico del tiempo Servicio Meteorológico Nacional
Notas relacionadas
Clima en Buenos Aires: llega el día más frío de la semana con apenas 3 grados
Desde Casa Rosada ven un cambio en el clima político del Congreso y prevén aprobar las leyes pendientes
Vuelve el frío: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en el AMBA y el resto del país

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar