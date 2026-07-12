Pronóstico del tiempo: el SMN anticipa una mini primavera en el AMBA

Cómo estará el tiempo hoy en el AMBA
Para este domingo, el SMN prevé una jornada fresca con cielo mayormente nublado durante la mañana y una temperatura de 7°C.
Por la tarde, la máxima alcanzará los 13°C, mientras que los vientos soplarán desde el sector sur y el cielo se presentará parcialmente nublado.
Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 9°C.
Pronóstico extendido para el AMBA
- Lunes 13: mínima de 6°C y máxima de 14°C. Se esperan neblinas durante la madrugada, cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche.
- Martes 14: mínima de 9°C y máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
- Miércoles 15: mínima de 10°C y máxima de 18°C. El cielo permanecerá mayormente nublado.
- Jueves 16: mínima de 14°C y máxima de 20°C, con cielo nublado y hasta un 10% de probabilidad de lluvias.
- Viernes 17: mínima de 15°C y máxima de 19°C. Continuará el cielo nublado y se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones.