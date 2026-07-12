Pronóstico del tiempo: el SMN anticipa una mini primavera en el AMBA

Cómo estará el tiempo hoy en el AMBA

Para este domingo, el SMN prevé una jornada fresca con cielo mayormente nublado durante la mañana y una temperatura de 7°C.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 13°C, mientras que los vientos soplarán desde el sector sur y el cielo se presentará parcialmente nublado.

Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 9°C.

Pronóstico extendido para el AMBA