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El emocionate festejo de Antonela Roccuzzo por el agónico triunfo de Argentina ante Suiza: "Un..."

Antonela Roccuzzo compartió un mensaje a pura alegría tras la victoria de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

12 jul 2026, 08:40
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Antonela Roccuzzo estuvo en el estadio de Kansas con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro alentando una vez más a Messi y la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En la noche del sábado, Argentina se impuso en los cuartos de final por 3 a 1 en tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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El próximo partido será contra Inglaterra en Atlanta por las semifinales el miércoles y del otro lado del cuadro se enfrentarán Francia y España para llegar a la gran final.

Tras su emoción en el partido ante Egipto en una remontada histórica sobre el final por 3 a 2, Antonela Roccuzzo volvió a alentar a la Scaloneta y lo vivió de manera especial.

Una vez finalizado el partido, la pareja de Messi compartió un posteo en Instagram contenta por el resultado y palpitando lo que se viene en el Mundial 2026: "Vamos Argentina. ¡Un pasito más!", expresó junto imágenes con sus hijos desde el estadio y también mostrando su camiseta con el número 10 de Messi.

Además, mostró un video del festejo de los jugadores una vez terminado el partido desde el campo de juego al ritmo de la canción Pa' la selección de La T y la M donde se los ve cantando con la multitud de argentinos en el estadio.

El posteo de Messi tras la victoria de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final

Lionel Messi también celebró la agónica victoria de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con un mensaje a puro desahogo e ilusión desde su cuenta de Instagram: "Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! ¡Vamos carajo!", indicó el capitán de la Selección.

El vibrante partido obtuvo un alto nivel de rating para Telefe donde tocó picos de más de 35 puntos y para TyC Sports registró más de 13.

     

 

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