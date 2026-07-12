Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó qué pasará con los montos en julio

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas embarazadas, a partir del tercer mes de gestación, que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de siete hijos.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario recibe su prestación habitual.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?

Durante julio, los montos permanecen sin cambios y continúan siendo los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250.

$52.250. Familias con dos hijos: $81.936.

$81.936. Familias con tres hijos o más: $108.062.

Este complemento está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y forma parte de la política de asistencia alimentaria del Estado.

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

¿Cuánto cobra la AUH en julio con el aumento?

Mientras la Prestación Alimentar mantiene sus valores, las asignaciones familiares sí fueron actualizadas este mes con una suba del 2,15%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.

$148.049. AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.

$482.062. Asignación por Embarazo: $148.049.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos perciben en julio un haber de $411.989,33, al que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $481.989,33.

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

La Prestación Alimentar se acredita el mismo día en que cada titular cobra su prestación principal.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 1: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 2: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 3: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 4: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 5: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 6: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 7: 22 de julio.

22 de julio. DNI terminados en 8: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminados en 9: 24 de julio.

Pensiones No Contributivas