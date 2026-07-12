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Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó qué pasará con los montos en julio

Con el inicio del calendario de pagos, ANSES comenzó a acreditar la Tarjeta Alimentar junto con las prestaciones principales. Conocé quiénes la reciben, los montos vigentes y las fechas de cobro de julio.

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Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó qué pasará con los montos en julio

Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó qué pasará con los montos en julio

Con el comienzo del calendario de pagos de julio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también inició la acreditación de la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar. Se trata de un complemento destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria que se deposita de forma automática junto con la prestación principal.

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A diferencia de la AUH y otras asignaciones, que este mes recibieron un incremento del 2,15% por la actualización basada en la inflación, la Tarjeta Alimentar no tuvo aumentos y mantiene los mismos valores vigentes.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

La Prestación Alimentar está dirigida a los sectores más vulnerables y se asigna automáticamente, sin necesidad de realizar una inscripción o trámite previo.

En julio de 2026, el beneficio corresponde a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas embarazadas, a partir del tercer mes de gestación, que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de siete hijos.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario recibe su prestación habitual.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?

Durante julio, los montos permanecen sin cambios y continúan siendo los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres hijos o más: $108.062.

Este complemento está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y forma parte de la política de asistencia alimentaria del Estado.

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

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¿Cuánto cobra la AUH en julio con el aumento?

Mientras la Prestación Alimentar mantiene sus valores, las asignaciones familiares sí fueron actualizadas este mes con una suba del 2,15%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.
  • Asignación por Embarazo: $148.049.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos perciben en julio un haber de $411.989,33, al que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $481.989,33.

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

La Prestación Alimentar se acredita el mismo día en que cada titular cobra su prestación principal.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 13 de julio.
  • DNI terminados en 1: 14 de julio.
  • DNI terminados en 2: 15 de julio.
  • DNI terminados en 3: 16 de julio.
  • DNI terminados en 4: 17 de julio.
  • DNI terminados en 5: 20 de julio.
  • DNI terminados en 6: 21 de julio.
  • DNI terminados en 7: 22 de julio.
  • DNI terminados en 8: 23 de julio.
  • DNI terminados en 9: 24 de julio.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

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