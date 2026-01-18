Polémica por un video de la hija de Milagros Brito manejando un auto a los 6 años

Por el momento, ni Milagros Brito ni Agustín Garavaglia realizaron declaraciones públicas sobre la polémica, mientras el video continúa circulando y sumando comentarios entre sorpresa, indignación y preocupación.

A qué se dedica Milagros Brito, exesposa de Roberto García Moritán

Milagros Brito desarrolló una sólida carrera en el mundo empresarial y hoy se destaca especialmente en el sector inmobiliario. Actualmente se desempeña como directora de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, una compañía enfocada en proyectos de construcción y desarrollo urbano, donde participa activamente en la planificación, gestión y expansión de distintos emprendimientos.

Su rol dentro de la empresa la posiciona como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del negocio inmobiliario, participando en iniciativas de gran escala y alianzas comerciales.

Además, su formación y recorrido profesional están atravesados por una herencia familiar vinculada al mundo financiero y empresarial. Es hija de Jorge Brito, histórico presidente del Banco Macro, un entorno que influyó en su mirada sobre los negocios, la inversión y el liderazgo corporativo, aportándole herramientas clave para su desarrollo profesional.

Antes de enfocarse de lleno en el real estate, Milagros también tuvo experiencias en otros ámbitos, como el marketing y la industria de la moda, lo que le permitió adquirir una visión integral del mundo empresarial. Si bien mantiene un perfil relativamente bajo en lo mediático, su nombre volvió a tomar relevancia pública por su vínculo pasado con el político Roberto García Moritán.