Polémica por un video de la hija de Milagros Brito manejando un auto a los 6 años
Las imágenes muestran una situación que generó fuerte preocupación y reavivó el debate sobre los límites y la responsabilidad adulta. El final del video de Milagros Brito y su hija de 6 años encendió todas todas las alertas. Mirá.
18 ene 2026, 19:58
Polémica por un video de la hija de Milagros Brito manejando un auto a los 6 años
Cuando parecía que el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino manejando un vehículo había dejado una fuerte lección sobre los límites y la responsabilidad adulta, este domingo, se conoció un nuevo material que volvió a encender la polémica.
En las últimas horas comenzó a circular un video publicado porMilagros Brito, exesposa del político Roberto García Moritán, en el que se observa a su hija de tan solo 6 años, llamada Francesca, conduciendo un vehículo de caja automática, color blanco, en lo que aparenta ser una zona rural. La menor es fruto de la relación de Britos con Agustín Garavaglia.
En las imágenes también se percibe la presencia de la propia Brito dentro del auto, una mascota y un momento de tensión al final del clip, cuando se escucha un grito de “¡Ay!” antes de que el video se corte de manera abrupta, lo que despertó aún más inquietud entre quienes lo vieron.
El episodio inevitablemente fue comparado con el reciente caso de la hija de El Polaco, que había provocado un fuerte rechazo social y múltiples llamados de atención sobre la responsabilidad de los adultos frente a este tipo de conductas.
Por el momento, ni Milagros Brito ni Agustín Garavaglia realizaron declaraciones públicas sobre la polémica, mientras el video continúa circulando y sumando comentarios entre sorpresa, indignación y preocupación.
Embed
A qué se dedica Milagros Brito, exesposa de Roberto García Moritán
Milagros Brito desarrolló una sólida carrera en el mundo empresarial y hoy se destaca especialmente en el sector inmobiliario. Actualmente se desempeña como directora de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, una compañía enfocada en proyectos de construcción y desarrollo urbano, donde participa activamente en la planificación, gestión y expansión de distintos emprendimientos.
Su rol dentro de la empresa la posiciona como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del negocio inmobiliario, participando en iniciativas de gran escala y alianzas comerciales.
Además, su formación y recorrido profesional están atravesados por una herencia familiar vinculada al mundo financiero y empresarial. Es hija de Jorge Brito, histórico presidente del Banco Macro, un entorno que influyó en su mirada sobre los negocios, la inversión y el liderazgo corporativo, aportándole herramientas clave para su desarrollo profesional.
Antes de enfocarse de lleno en el real estate, Milagros también tuvo experiencias en otros ámbitos, como el marketing y la industria de la moda, lo que le permitió adquirir una visión integral del mundo empresarial. Si bien mantiene un perfil relativamente bajo en lo mediático, su nombre volvió a tomar relevancia pública por su vínculo pasado con el político Roberto García Moritán.