Un feroz incendio que se desató en un depósito de mercadería del barrio porteño de La Boca generó un amplio operativo de emergencia para contener las llamas y evitar su propagación.
El incendio se originó en el depósito y rápidamente se extendió al resto del edificio. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para contener el foco.
Incendio en La Boca: se prendió fuego un galpón de mercadería y se desplegó un amplio operativo para contener las llamas
El siniestro ocurrió en un galpón ubicado sobre la avenida Pedro de Mendoza al 2900, entre Carlos F. Melo e Irala, a metros de la desembocadura del Riachuelo y a pocas cuadras de la Bombonera.
Según informaron fuentes del operativo, el fuego afectó un depósito de aproximadamente 40 metros de largo por 10 de ancho, lo que obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.
En el lugar trabajan al menos cinco dotaciones de bomberos, entre personal de Bomberos de la Ciudad y Bomberos Voluntarios, con el objetivo principal de evitar que las llamas alcancen un segundo galpón lindero.
Además, el operativo contó con el apoyo de dos camiones cisterna, fundamentales para garantizar el suministro constante de agua en la zona afectada.
El despliegue incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, integrantes de la Estación 3 de Bomberos de la Ciudad y efectivos del destacamento Boca.
A su vez, la Policía de la Ciudad colaboró en el ordenamiento del tránsito y en el control del perímetro, mientras que el SAME montó un puesto médico preventivo ante la posibilidad de personas afectadas por el humo o quemaduras.
De acuerdo con la información oficial, solo una persona requirió atención médica. Se trató de un trabajador de seguridad del lugar, quien fue asistido en el puesto sanitario instalado en las inmediaciones del galpón. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni casos de intoxicación por inhalación de humo, pese a la magnitud del incendio.
Uno de los principales focos de preocupación fue la cercanía de un segundo galpón lindero, lo que podría haber agravado la situación y provocado daños mayores. Por ese motivo, las tareas de los bomberos se concentraron en contener el foco ígneo y enfriar las estructuras cercanas, evitando que el fuego se expandiera hacia otros sectores.