Incendio en La Boca: se prendió fuego un galpón de mercadería y se desplegó un amplio operativo

Además, el operativo contó con el apoyo de dos camiones cisterna, fundamentales para garantizar el suministro constante de agua en la zona afectada.

Amplio operativo de emergencia

El despliegue incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, integrantes de la Estación 3 de Bomberos de la Ciudad y efectivos del destacamento Boca.

A su vez, la Policía de la Ciudad colaboró en el ordenamiento del tránsito y en el control del perímetro, mientras que el SAME montó un puesto médico preventivo ante la posibilidad de personas afectadas por el humo o quemaduras.

De acuerdo con la información oficial, solo una persona requirió atención médica. Se trató de un trabajador de seguridad del lugar, quien fue asistido en el puesto sanitario instalado en las inmediaciones del galpón. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni casos de intoxicación por inhalación de humo, pese a la magnitud del incendio.

Uno de los principales focos de preocupación fue la cercanía de un segundo galpón lindero, lo que podría haber agravado la situación y provocado daños mayores. Por ese motivo, las tareas de los bomberos se concentraron en contener el foco ígneo y enfriar las estructuras cercanas, evitando que el fuego se expandiera hacia otros sectores.