El Gobierno confirmó que el acuerdo Mercosur-UE se tratará en sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero

Además, el mandatario expresó su expectativa de que el Parlamento Europeo avance con rapidez: “Esperemos que haga lo propio a la brevedad posible”.

CNSHUHVOHJBTRIXLOYXTKVPB6U Javier Milei junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al de Uruguay, Yamandu Orsi.

Cómo entra en vigencia el acuerdo

Para que la parte comercial del entendimiento comience a regir, se requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los congresos de los países del Mercosur. Si el Parlamento Europeo lo avala y al menos un Congreso del Mercosur, por ejemplo, el argentino, lo ratifica, entra en vigencia para ese país.

2BDOLOYPINA4VGMH7ALL5NIKO4 El panel reunido en Asunción para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El acuerdo, alcanzado tras 25 años de negociaciones, abre nuevas oportunidades y desafíos para los sectores productivos argentinos y se suma al temario de extraordinarias que el Ejecutivo ya tenía delineado. Allí se destaca la reforma laboral, que el Gobierno pretende llevar al Senado el 11 de febrero.