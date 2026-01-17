El filoso apodo que Jorge Rial le puso al Chaqueño Palavecino tras cantar junto a Milei en Jesús María

Luego de que el presidente Javier Milei se presentara en el Festival de Jesús María 2026, en Córdoba, y sorprendiera al cantar Amor Salvaje a dúo con el Chaqueño Palavecino, la escena no tardó en generar fuertes repercusiones.
Jorge Rial no tardó en reaccionar en redes sociales tras ver a Javier Milei cantando junto al Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y rebautizó al artista con un ingenioso y picante apodo.
Uno de los que no dejó pasar el episodio fue Jorge Rial, siempre atento a cada movimiento del Presidente y, en especial, a las figuras con las que decide mostrarse públicamente, en un contexto marcado por las profundas diferencias políticas que los separan.
Fiel a su estilo frontal, filoso y sin ningún tipo de filtro, el conductor utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la escena que se vivió en Jesús María. Con un picante posteo, apuntó directamente contra el reconocido artista salteño, dejando en claro su postura y sumando un nuevo capítulo a la polémica que se desató tras la aparición de Milei en el tradicional festival cordobés.
“El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, escribió Rial en un mensaje cargado de ironía, haciendo referencia al vínculo de algunos artistas con fondos estatales.
Es de público conocimiento que Lali Espósito y Javier Milei mantienen posturas políticas completamente opuestas y que ese contrapunto se transformó en un fuerte enfrentamiento público. El inicio del conflicto se remonta al momento en que el líder libertario se impuso en las elecciones PASO, cuando la cantante expresó su postura en la red social X con el recordado mensaje: "Qué peligroso, qué triste".
Desde entonces, el cruce entre ambos fue en escalada y se convirtió en una verdadera guerra verbal, con declaraciones cruzadas y chicanas que se replicaron en distintos medios y plataformas. Mientras algunos consideraron que se trataba de una disputa desigual por la investidura presidencial, lo cierto es que Milei no dejó de apuntar contra la artista, incluso rebautizándola de manera irónica como "Lali Depósito", al cuestionar su participación en festivales financiados con fondos públicos.
En ese contexto, la presencia del presidente durante la madrugada de este sábado 17 denero en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, sorprendió a propios y extraños. Invitado por el Chaqueño Palavecino, Milei subió al escenario y juntos interpretaron el clásico “Amor salvaje”, en una postal que rápidamente recorrió las redes sociales.
El episodio no tardó en convertir a Jesús María en tendencia en la ex red social del pajarito. Y fiel a su estilo, Lali—que atraviesa un gran momento personal tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat— no dejó pasar la oportunidad de reaccionar ante la participación del mandatario en uno de los festivales populares que supo criticar con dureza en el pasado.
Así, al ver un tuit que destacaba la aparición de Milei cantando junto al reconocido folklorista, la cantante respondió con ironía: "Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!", mensaje que muchos interpretaron como un guiño y una resignificación de aquella frase que marcó el inicio del conflicto: "Qué peligro, qué triste".
Por su parte, antes de subir al escenario, el presidente tomó la palabra y agradeció la invitación: “ Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país ”, expresó, al tiempo que destacó el evento al señalar lo bien que “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”. Todo indica que este enfrentamiento, lejos de apagarse, promete nuevos capítulos.