Javier Milei retoma su agenda con una sucesión de viajes y reuniones que incluyen a Córdoba y Davos

milei-viaje

Viaje exprés a Paraguay por el acuerdo UE–Mercosur

Las salidas al exterior comenzarán el sábado, cuando Javier Milei viaje nuevamente a Paraguay para participar del acto de oficialización del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se realizará en Asunción.

El tratado será rubricado por el canciller Pablo Quirno, en el marco de un viaje exprés del Presidente, mientras gran parte del Gabinete continúa sin actividad por el receso de verano.

La presencia de Milei apunta a respaldar al presidente paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur durante el encuentro en la capital paraguaya.

Davos, tercera participación consecutiva

El domingo, la delegación presidencial partirá rumbo a Suiza. Entre el 19 y el 23 de enero, Milei participará del Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a disertar ante líderes políticos, empresarios y referentes internacionales.