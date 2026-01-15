Javier Milei retoma su agenda con una sucesión de viajes y reuniones que incluyen a Córdoba y Davos
Paraguay y Suiza también aparecen en la hoja de ruta inmediata del Presidente, que combinará actividades culturales y compromisos internacionales en el cierre de la primera quincena de enero.
Javier Milei prepara su sexto viaje a Estados Unidos: a qué irá. (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei cerrará la primera quincena de enero con una agenda cargada que combina actividades en el país y una gira internacional que incluirá Paraguay y Suiza. En los próximos días, el mandatario viajará a Córdoba, participará de la firma del acuerdo Unión Europea–Mercosur y volverá a decir presente en el Foro Económico de Davos.
Antes de partir al exterior, Javier Milei tiene previsto viajar a Córdoba para asistir al Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María. La visita está programada para este viernes 16 de enero y coincidirá con la jornada que cerrará con la presentación del Chaqueño Palavecino.
El Presidente tiene la intención de presenciar los shows musicales de esa noche. Se tratará de una visita breve, sin actividades institucionales confirmadas en la provincia.
En la comitiva se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele acompañar al jefe de Estado en viajes y actos oficiales.
Viaje exprés a Paraguay por el acuerdo UE–Mercosur
Las salidas al exterior comenzarán elsábado, cuando Javier Milei viaje nuevamente a Paraguay para participar del acto de oficialización del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se realizará en Asunción.
El tratado será rubricado por el canciller Pablo Quirno, en el marco de un viaje exprés del Presidente, mientras gran parte del Gabinete continúa sin actividad por el receso de verano.
La presencia de Milei apunta a respaldar al presidente paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur durante el encuentro en la capital paraguaya.
Davos, tercera participación consecutiva
El domingo, la delegación presidencial partirá rumbo a Suiza. Entre el 19 y el 23 de enero, Milei participará del Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a disertar ante líderes políticos, empresarios y referentes internacionales.