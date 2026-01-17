Mirtha Legrand arrinconó a Fátima Florez con una pregunta sobre Javier Milei: "¿Te estás...?"

En su segundo programa desde Mar del Plata para El Trece, Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad de hacerle una pregunta a Fátima Flórez y llevarla al terreno de Javier Milei y el romance que mantuvieron durante un año.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mirtha Legrand no esquivó el tema y, fiel a su estilo, llevó la conversación con Fátima Flórez a un terreno ya conocido: Javier Milei. ¿Qué le preguntó y qué respondió la imitadora?
En su segundo programa desde Mar del Plata para El Trece, Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad de hacerle una pregunta a Fátima Flórez y llevarla al terreno de Javier Milei y el romance que mantuvieron durante un año.
El 17 de enero, la imitadora se sentó en la Mesaza de la Chiqui como una de las invitadas. También estuvieron Marcelo Polino, Ana María Picchio, Julieta Ortega y el actor Damián De Santo. En medio de las charlas que se dieron, Fátima volvió, casi a la fuerza, a tocar un tema ya conocido para élla.
"¿Te estás preparando? Porque el 26 llega", preguntó en primera instancia Mirtha, sin filtro. Lejos de quedar ahí, insistió: "Viene el presidente Milei a Mar del Plata. ¿Te va a ver o algo?".
"El señor Presidente estuvo en mi programa de Radio Mitre y dijo que si tenía alguna actividad en Mar del Plata iba a venir al show porque está súper a favor de lo que hacemos", expresó Marcelo.
Sin pasar por encima la pregunta, Flórez respondió y dijo que el mandatario estará presente en los próximos días: "La idea siempre fue de venir a verme. Pondera mucho mi trabajo y lo que hago arriba del escenario. Me admira mucho y no quiere perderse el show. Va a estar el martes 27 de enero".
Mirtha Legrand concretó el 4 de enero su primera aparición pública de la temporada en Mar del Plata y lo hizo con una salida de fuerte impacto simbólico. La conductora eligió asistir al espectáculo “Fátima Universal”, encabezado por Fátima Florez y producido por Pardo Producciones, una de las propuestas teatrales más convocantes del verano.
Minutos después de las 21.30, la diva arribó al Teatro Roxy y su presencia no pasó desapercibida. Marplatenses y turistas se acercaron al lugar para presenciar el momento, que rápidamente se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la noche.
Aplausos, ovaciones y una cálida recepción marcaron su ingreso al teatro, donde fue recibida por la propia Fátima, Marcelo Polino y el ballet Pampas Bravas, en un clima de celebración y reconocimiento mutuo.
El evento contó con una importante cobertura mediática, ya que una gran cantidad de medios acreditados aguardaban la llegada de la Chiqui, en lo que significó su debut social de la temporada en la ciudad. La repercusión fue inmediata y posicionó a la velada como uno de los momentos destacados del verano marplatense.
La elección del espectáculo reforzó el valor simbólico de la noche, al reunir a figuras centrales del espectáculo argentino y consolidar el regreso de Mirtha Legrand al centro de la escena cultural. Su presencia volvió a marcar agenda en una jornada atravesada por la emoción, el reconocimiento y el significado de su primer evento público en Mar del Plata.
(RS FOTOS)