Mirtha Legrand arrinconó a Fátima Florez con una pregunta sobre Javier Milei: "¿Te estás...?"

Sin pasar por encima la pregunta, Flórez respondió y dijo que el mandatario estará presente en los próximos días: "La idea siempre fue de venir a verme. Pondera mucho mi trabajo y lo que hago arriba del escenario. Me admira mucho y no quiere perderse el show. Va a estar el martes 27 de enero".

Las fotos de Mirtha Legrand y Fátima Flórez en Mar del Plata

Mirtha Legrand concretó el 4 de enero su primera aparición pública de la temporada en Mar del Plata y lo hizo con una salida de fuerte impacto simbólico. La conductora eligió asistir al espectáculo “Fátima Universal”, encabezado por Fátima Florez y producido por Pardo Producciones, una de las propuestas teatrales más convocantes del verano.

Minutos después de las 21.30, la diva arribó al Teatro Roxy y su presencia no pasó desapercibida. Marplatenses y turistas se acercaron al lugar para presenciar el momento, que rápidamente se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la noche.

Aplausos, ovaciones y una cálida recepción marcaron su ingreso al teatro, donde fue recibida por la propia Fátima, Marcelo Polino y el ballet Pampas Bravas, en un clima de celebración y reconocimiento mutuo.

El evento contó con una importante cobertura mediática, ya que una gran cantidad de medios acreditados aguardaban la llegada de la Chiqui, en lo que significó su debut social de la temporada en la ciudad. La repercusión fue inmediata y posicionó a la velada como uno de los momentos destacados del verano marplatense.

La elección del espectáculo reforzó el valor simbólico de la noche, al reunir a figuras centrales del espectáculo argentino y consolidar el regreso de Mirtha Legrand al centro de la escena cultural. Su presencia volvió a marcar agenda en una jornada atravesada por la emoción, el reconocimiento y el significado de su primer evento público en Mar del Plata.

