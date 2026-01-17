Con otro gesto contra Lula, Javier Milei celebró en Paraguay el histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Javier Milei celebró este sábado la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en Paraguay, alcanzado "tras 25 largos años de negociaciones".
El presidente argentino participó como testigo de honor y anunció que enviará el documento al Congreso de la Nación en los próximos días para su ratificación durante las sesiones extraordinarias.
Javier Milei celebró en Paraguay el histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea
Javier Milei celebró este sábado la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en Paraguay, alcanzado "tras 25 largos años de negociaciones".
Según el mandatario, se trata de “el mayor logro obtenido” por el bloque y, a la vez, destacó que fue el “resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”.
"La Argentina no se detiene con este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. Repensar instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global es una necesidad, no una opción", sostuvo.
En la misma línea, el jefe de Estado agregó: "Quiero subrayar que este acuerdo no es un punto de partida, es un punto de llegada. En los próximos días enviaré el proyecto para estudiar. Este tratado afirma que cada día podemos ir un poco más en lo internacional. La idea fue más abierta, más flexible y más dinámica de acuerdo a lo marcado".
Durante su intervención, el presidente también volvió a pedir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y "todos los presos políticos" en Venezuela.
La ceremonia dejó además una escena de tensión diplomática: mientras el presidente paraguayo Santiago Peña homenajeaba al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en el acto, como uno de los impulsores de la integración regional, Milei permaneció en silencio y no aplaudió, marcando su diferencia frente a otros mandatarios presentes.