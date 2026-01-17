Con otro gesto contra Lula, Javier Milei celebró en Paraguay el histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Durante su intervención, el presidente también volvió a pedir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y "todos los presos políticos" en Venezuela.

La ceremonia dejó además una escena de tensión diplomática: mientras el presidente paraguayo Santiago Peña homenajeaba al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en el acto, como uno de los impulsores de la integración regional, Milei permaneció en silencio y no aplaudió, marcando su diferencia frente a otros mandatarios presentes.