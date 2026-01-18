Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso de pretemporada
Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize obtuvo su primera victoria en 2026.
Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso de pretemporada
Boca Juniors derrotó 2-1 a Olimpia de Paraguay en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Único de San Nicolás, en un encuentro que combinó buenos pasajes futbolísticos, goles con desvíos y un final cargado de tensión entre los jugadores.
Los goles del equipo dirigido por Diego Martínez fueron convertidos por Alan Velasco y Tomás “Toto” Belmonte, mientras que Hugo Quintana había abierto el marcador para el conjunto paraguayo con un tanto que sorprendió al arquero xeneize tras un desvío inesperado.
Olimpia pegó primero con un gol fortuito
El primer golpe del partido lo dio Olimpia a los 12 minutos del primer tiempo. La jugada se inició por la banda izquierda, donde Aníbal Chalá aseguró la posesión con un pase corto hacia atrás y al medio. La pelota llegó a Hugo Quintana, que apareció sin marca cerca del vértice del área grande.
El mediocampista sacó un centro cerrado de zurda que, tras desviarse en un defensor de Boca, tomó una trayectoria inesperada, ganó altura y terminó superando al arquero xeneize para colarse por el segundo palo y establecer el 1-0 parcial.
Lejos de sentir el golpe, Boca reaccionó rápidamente y comenzó a ganar protagonismo en campo rival. El empate llegó a los 27 minutos, en una acción que volvió a tener como protagonista a Exequiel “Changuito” Zeballos.
El extremo encaró desde la izquierda hacia el centro, amagó para perfilarse y su intento de pase fue bloqueado por la defensa paraguaya. Sin embargo, el rebote quedó en la puerta del área, donde Braida controló y abrió hacia la derecha para Alan Velasco.
El ex Independiente sacó un derechazo potente desde afuera del área que también se desvió en un defensor, descolocó al arquero de Olimpia y se convirtió en el 1-1.
Belmonte puso el 2-1 tras una gran jugada de Zeballos
Siete minutos más tarde, a los 34 del primer tiempo, Boca logró dar vuelta el marcador. Tras una pérdida de Olimpia en ataque, Zeballos recuperó la pelota en el mediocampo, ganó el duelo físico y encaró decidido hacia el área rival.
Con una finta dejó en el camino a su marcador y lanzó un centro pinchado y preciso con pierna izquierda hacia el segundo palo. Allí apareció Tomás Belmonte, que ingresó sin marca y conectó un cabezazo potente para marcar el 2-1, que terminaría siendo definitivo.
Luego del gol de Belmonte se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos, con empujones y discusiones que obligaron a la intervención del árbitro para calmar los ánimos. Pese a tratarse de un amistoso, el encuentro tuvo pasajes de alta intensidad y fricción.