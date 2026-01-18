Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso de pretemporada

belmonte

Lejos de sentir el golpe, Boca reaccionó rápidamente y comenzó a ganar protagonismo en campo rival. El empate llegó a los 27 minutos, en una acción que volvió a tener como protagonista a Exequiel “Changuito” Zeballos.

El extremo encaró desde la izquierda hacia el centro, amagó para perfilarse y su intento de pase fue bloqueado por la defensa paraguaya. Sin embargo, el rebote quedó en la puerta del área, donde Braida controló y abrió hacia la derecha para Alan Velasco.

El ex Independiente sacó un derechazo potente desde afuera del área que también se desvió en un defensor, descolocó al arquero de Olimpia y se convirtió en el 1-1.

Siete minutos más tarde, a los 34 del primer tiempo, Boca logró dar vuelta el marcador. Tras una pérdida de Olimpia en ataque, Zeballos recuperó la pelota en el mediocampo, ganó el duelo físico y encaró decidido hacia el área rival.

Con una finta dejó en el camino a su marcador y lanzó un centro pinchado y preciso con pierna izquierda hacia el segundo palo. Allí apareció Tomás Belmonte, que ingresó sin marca y conectó un cabezazo potente para marcar el 2-1, que terminaría siendo definitivo.

Luego del gol de Belmonte se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos, con empujones y discusiones que obligaron a la intervención del árbitro para calmar los ánimos. Pese a tratarse de un amistoso, el encuentro tuvo pasajes de alta intensidad y fricción.