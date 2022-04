Familiares de las víctimas del ARA San Juan reclamaron que se confirme el procesamiento de Macri por espionaje

En la audiencia, celebrada de modo virtual, la abogada Carreras planteó que los elementos incorporados al expediente permitieron corroborar durante el gobierno de Cambiemos "hubo espionaje ilegal en beneficio del procesado" expresidente.

"No fueron avanzadas de seguridad, y no fueron adelantos de temas de agenda", expresó la letrada a través de un comunicado en el que afirmó que las tareas de inteligencia de las que habrían sido víctimas sus representadas no pueden inscribirse como parte de aquellos movimientos que hace a la seguridad presidencial para cuidar a un mandatario.

"Probamos mediante los hechos reportados por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que dan inicio a esta instrucción, que los reportes del 3/2/18, 2/4/18 y 15/4/18 tenían como beneficiario al propio Macri. Probamos el cuándo, el cómo y el porqué, el móvil de los delitos por los que se procesó al expresidente", sostuvo Carreras.

Durante la audiencia también intervino Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas del ARA San Juan y abogado de otra de las querellas, quien pidió que se confirme el procesamiento del expresidente y reclamó que se lo acuse también por el delito de "asociación ilícita".

Mauricio Macri se presentó en los tribunales de Dolores.jpg Mauricio Macri cuando se presentó en noviembre en el juzgado de Dolores por una causa que investiga el espionaje a familiares de las víctimas del Ara San Juan.

¿Qué respondió la defensa de Mauricio Macri?

La defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, no participó de la audiencia, pero reclamó por escrito que se declare la nulidad de todo lo actuado por el juez federal de Dolores Martín Bava, quién procesó al exmandatario antes de que el expediente pasara a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py y recayera en el juez Julián Ercolini.

Macri fue procesado el 1º de diciembre pasado por la supuesta comisión "del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban".

Para el juez Bava, las tareas de inteligencia pudieron "haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas", según surge del fallo difundido oportunamente por Télam en el que además se procesó a Macri por "el delito de abuso de autoridad".

En aquella resolución, Bava embargó a Macri por 100 millones de pesos y le decretó una prohibición de salir del país que, de todas formas, no le impidió al exmandatario conseguir todos los permisos que solicitó para viajar a Estados Unidos, Arabia Saudita, Italia y Uruguay, entre otros países.

El submarino desapareció en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge -en el sur del país- en noviembre de 2017 y un año después fue hallado por una empresa privada en el fondo de las aguas con toda su tripulación muerta.

Con información de Télam y NA