Mauricio Macri explicó la razón de la "inflación descontrolada" y Axel Kicillof le hizo una llamativa comparación

¿Macri, candidato a presidente en 2023?

Mauricio Macri.jpg Mauricio Macri volvió a expresarse en las redes sociales.

Consultado respecto de las elecciones presidenciales de 2023, Macri dio nuevas pistas: "Mi única preocupación hoy pasa por consolidar la unidad de Juntos por el Cambio, clarificar el para qué vamos a volver al poder y comprometernos a hacer lo que hay que hacer para sacar adelante al país”.

Al ser consultado por su reciente mediación en la interna del PRO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el ex jefe de Estado dejó en claro: “Somos un equipo”.

4U7HY6FBAVCMDDGRU44J5PAQ3M.jpg

Macri estuvo acompañado por los ex funcionarios de su gobierno Gabriel Sánchez Zinny, ex ministro de Educación bonaerense, Fulvio Pompeo, ex secretario de Relaciones Internacionales, y Julieta Herrero, ex directora general de Discurso de Cambiemos.

Macri, sobre el final, apuntó: “Tenemos que pelear. Logramos estar entre los mejores países del mundo hace 100 años y vamos a lograrlo de nuevo, estoy seguro de eso. No podemos aceptar que nuestro destino sea irnos del país. El populismo es muy peligroso”.

Axel Kicillof, comparó a Macri con el "ácido sulfúrico"

Axel Kicillof Telam.jpg Incendios en Corrientes: Kicillof criticó el "oportunismo político" de JXC (Foto: Telam).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este martes en la apertura del Congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la ciudad de Mar del Plata, y aprovechó la oportunidad para cargar contra el gobierno de Mauricio Macri, a quien lo tildó de "ácido sulfúrico" por el impacto que tuvo su gestión sobre el ámbito laboral.

Además, se refirió en duros términos sobre las promesas de campaña del líder del PRO acerca del Impuesto a las Ganancias. “Cuando dejé de ser ministro de Economía de la Nación, en 2015, un millón de trabajadores pagaban el Impuesto a las Ganancias. Cuando volví a ser gobernador eran dos millones”, y lanzó un exabrupto al respecto: “Los cagó”.

"Eso fue Macri: la estafa y la mentira", insistió Kicillof, para luego puntualizar en el ex presidente: “Lo escuché decir que ‘van a hacer lo mismo más rápido’, quiere decir que nos van a liquidar en dos años en vez de en cuatro”.