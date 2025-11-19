La advertencia del Gobierno al paro de estatales: protocolo antipiquetes y se les descontará el día no trabajado

Y acto seguido, les advirtió: “Perfecto, respeten el protocolo, sobre la vereda y sin violencia”.

Seguidamente, la ministra de Seguridad republicó un video de una conferencia en la que explicaba que es el protocolo antipiquetes y la orden de actuar de las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas. "Entiéndase por Protocolo Antipiquete: las manifestaciones, sobre la vereda. No se corta la calle. Y si actuás con violencia y tirás piedras, las Fuerzas de Seguridad responderán", advirtió Bullrich horas antes de las marchas.

Recordatorio para los que su "trabajo es provocar la crisis de este Gobierno".



¿Quieren marchar contra Trump, Milei, el FMI y una modernización que ni conocen? Perfecto, respeten el protocolo, sobre la vereda y sin violencia. https://t.co/OoBA8mDteq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2025

Desde la Casa Rosada sumaron además la decisión de descontar el pago por el día no trabajado a los empleados estatales que adhieran al paro.

La respuesta del Gobierno se dio horas previas a la convocatoria a una nueva marcha de los jubilados y partidos de izquierda que este miércoles, como cada semana, convocaron a una movilización al Congreso, en contra del ajuste acordado con el FMI, y las reformas a las leyes laboral y previsional que impulsa el gobierno de Javier Milei, en acuerdo con el plan de ajuste en el Estado, a la que esta vez se plegaron los empleados enrolados en el gremio de ATE, que a su vez, convocaron a un paro nacional de actividades.

En respuesta a la advertencia del Gobierno, Rodolfo Aguiar, titular del gremio de ATE, denunció persecución del Gobierno contra los que protestan y aseguró que pese a las amenazas, el paro de estatales alcanzó un 90 % de acatamiento".

"Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así, por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos!", respondió Aguiar también en la red X.

En ese marco, el sindicalista redobló la apuesta y dijo que para frenar las reformas no descartan salir a marchar y cortar "las rutas" en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.