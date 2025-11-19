La advertencia del Gobierno al paro de estatales: protocolo antipiquetes y se les descontará el día no trabajado

El Gobierno anunció que aplicará el protocolo antipiquetes y descontará el día de paro a los estatales. Foto: Archivo.
El Gobierno, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a la cabeza, anunció que endurecerá las medidas contra las protestas de empleados estatales convocadas para este miércoles en el Congreso, en rechazo a las reformas laboral, previsional, el acuerdo con el FMI y el tratado comercial con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.
Bullrich confirmó que aplicará el denominado "protocolo antiquetes" para reprimir las manifestaciones "si cortan las calles". Desde la Casa Rosada anticiparon que descontarán el día de sueldo a los empleados estatales que adhieran al paro nacional convocado por el gremio de ATE.
“Recordatorio a los que su “trabajo es provocar la crisis de este gobierno”, ironizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich este miércoles al mediodía en un mensaje en la red X.
Y acto seguido, les advirtió: “Perfecto, respeten el protocolo, sobre la vereda y sin violencia”.
Seguidamente, la ministra de Seguridad republicó un video de una conferencia en la que explicaba que es el protocolo antipiquetes y la orden de actuar de las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas. "Entiéndase por Protocolo Antipiquete: las manifestaciones, sobre la vereda. No se corta la calle. Y si actuás con violencia y tirás piedras, las Fuerzas de Seguridad responderán", advirtió Bullrich horas antes de las marchas.
En respuesta a la advertencia del Gobierno, Rodolfo Aguiar, titular del gremio de ATE, denunció persecución del Gobierno contra los que protestan y aseguró que pese a las amenazas, el paro de estatales alcanzó un 90 % de acatamiento".
"Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así, por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos!", respondió Aguiar también en la red X.
En ese marco, el sindicalista redobló la apuesta y dijo que para frenar las reformas no descartan salir a marchar y cortar "las rutas" en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.