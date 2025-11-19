La palabra de Flor Vigna tras el supuesto conflicto con Ulises Bueno: "Me hará la vida imposible si..."

Pese a todo lo que se informó, todavía queda un último vestigio de la cantante dentro de la productora de Ulises. Según precisó Etchegoyen, “Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista”.

PrimiciasYa se comunicó en exclusivo con Flor Vigna y desmintió rotúndamente que esto haya ocurrido y aseguró que "está todo bien con ellos, por favor que no se digan cosas que no son".

Luego, remarcó: "El conflicto es con un productor que se llama Max, que es de otro lado. Con Ulises y Almenara está todo bien. Pero no puedo dar más información sobre esa persona porque me hará la vida imposible si lo hago".

"Con Ulises haremos muchos show que tenemos previsto y estaré siempre agaradecida a él y a su gente", cerró Flor Vigna, echando de esta manera por tierra las versiones de un conflicto con el artista cordobés.

Flor Vigna Ulises Buenos

Cómo fue la polémica separación de Flor Vigna y Luciano Castro

La separación de Flor Vigna y Luciano Castro, ocurrida a principios de 2024, marcó el fin de una relación de más de dos años y medio y generó un fuerte revuelo en los medios. La actriz se pronunció públicamente sobre el dolor que le causó la ruptura, describiendo momentos difíciles y refiriéndose a las acciones de su expareja como “altas maldades”. La situación se complicó aún más debido a la infidelidad de Castro, quien inició un vínculo con Griselda Siciliani, actual pareja del actor, hecho que provocó controversia y acaparó la atención pública.

Flor Vigna confesó que su último contacto con Luciano estuvo marcado por la tensión. A lo largo del tiempo, la actriz ha compartido mensajes indirectos en los que refleja su sufrimiento y la dificultad de desprenderse de aquello que le hizo daño. Pese a los conflictos, en el momento de anunciar formalmente la separación ambos mantuvieron un respeto mutuo, aunque las heridas quedaron evidentes mediante declaraciones y acusaciones cruzadas que se hicieron públicas en distintos medios.

Por su parte, Luciano Castro reconoció que atravesar el fin de la relación no fue sencillo y señaló que el proceso implicó un aprendizaje sobre la madurez y la manera de enfrentar los desafíos emocionales. Aunque admitió que existieron tensiones, sostuvo que todavía mantiene alguna comunicación con Flor en términos cordiales, para estar al tanto de cómo ambos evolucionan tras la ruptura.

En definitiva, la separación tuvo un impacto significativo en la vida de ambos, especialmente en la de Flor Vigna, quien ha mostrado en redes sociales su proceso de recuperación y superación emocional tras el final de la relación. Entre los elementos que hicieron más dolorosa la ruptura se destacan la infidelidad, los desencuentros personales y la exposición mediática que acompañó cada declaración.

La historia de Flor Vigna y Luciano Castro continúa siendo un tema de interés público, no solo por el perfil de los protagonistas, sino también por la manera en que ambos han lidiado con el dolor, los reproches y la necesidad de reconstruirse individualmente después de un vínculo tan intenso. La experiencia dejó cicatrices, pero también permitió a cada uno reflexionar y avanzar en su vida personal y emocional.