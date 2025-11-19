Mirtha Legrand a tribunales: cómo avanza la demanda de su ex chofer Marcelo Campos

Mirtha Legrand a jucio por el escándalo con su chofer - captura Desayuno Americano

Por qué echaron al histórico chofer de Mirtha Legrand

El despido de Marcelo, el chofer de confianza que acompañó a Mirtha Legrand por tres décadas, sacudió el mundo mediático y anticipó ya en marzo pasado que el conflicto que podría derivar en una batalla legal, algo que finalmente ocurrió.

La noticia se conoció cuando Adrián Pallares contó por entonces en Intrusos (América TV) que el histórico empleado había sido desplazado después de 30 años al volante de la diva. “Echaron a Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand. 30 años llevándola a todos lados. Siendo aparte un hombre leal y de confianza de Mirtha”, sostuvo, anticipando que la situación no quedaría ahí y que podría traer repercusiones puertas adentro de la familia.

En ese mismo programa, Rodrigo Lussich aportó detalles que hicieron aún más ruido. Según explicó, la conductora quedó prácticamente al margen de la medida, convertida, como dijo el periodista, “un poco como espectadora de esta situación”. Lussich añadió que la diva “nunca hubiera querido perder a Marcelo porque no fue una decisión de ella”, dejando entrever que la desvinculación respondió a razones administrativas y no a una voluntad personal de Mirtha.

De acuerdo con el relato de los conductores, Marcelo cumplía una función mucho más amplia que la de trasladar a Legrand a sus distintos compromisos. Además de trabajar prácticamente toda la semana —incluso los domingos—, también se ocupaba de llevar a los hijos de Juana Viale al colegio, realizar trámites, tareas de mensajería y en ocasiones acompañar a Marcela Tinayre al aeropuerto. Es decir, su rol se había convertido con el tiempo en una pieza central del funcionamiento cotidiano de la familia.

Fue allí que Pallares explicó que todo comenzó en abril del año anterior, cuando Marcelo habría presentado un primer reclamo para que se reconocieran las horas extras. Allí se habría originado el conflicto que terminó en su salida. Según indicaron desde el programa, el chofer cobraba lo correspondiente al convenio de su actividad, pero su pedido no habría sido aceptado por quienes manejan la estructura financiera de Legrand: su nieto y la empresa de este. Por ese motivo, habrían sido ellos quienes impulsaron la desvinculación, episodio que afectó emocionalmente a la conductora, que siempre valoró la lealtad del chofer.