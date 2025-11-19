Mirtha Legrand a tribunales: cómo avanza la demanda de su ex chofer Marcelo Campos
Sin acuerdo entre las partes, la legendaria diva de los almuerzos Mirtha Legrand se encamina a una batalla legal tras el reclamo de su ex empleado, Marcelo Campos. Los detalles.
El histórico chofer de Mirtha Legrand, Marcelo Campos, no logró llegar a un acuerdo legal con el equipo de abogados de la diva televisiva tras el controvertido despido que rápidamente tomó estado público el verano pasado. Así es que todo se encamina para avanzar por la vía judicial para intentar resolver su despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años, según ha denunciado tanto en sede judicial como en los medios de comunicación.
Fue el periodista Luis Bremer quien lo informó este miércoles en Desayuno Americano (América TV). “Comienza el juicio con su ex chofer. Porque la semana pasada, y esta es información de último momento, hubo dos audiencias. Una el lunes, la otra el viernes. En ambas audiencias, la jueza que interviene lo que le propuso a los abogados de Mirtha, es pagar todo lo que está reclamando Marcelo, menos las multas”, señaló el periodista.
Fue así que detalló: "La jueza lo que le dice es: pague lo elemental, le dijo a los abogados Funes de Rioja de la señora. Los años adeudados, el mes por año trabajado, más algunos ítems más".
Al tiempo que hizo saber que el ex chofer de Mirtha Legrand no habría aceptado que cobrar solamente los años adeudados. "¿Qué dijo el abogado de Marcelo? ‘No, nosotros reclamamos una cifra muy superior, esta es muy inferior, no estamos de acuerdo’. Porque hay un dinero que ellos consideran que les corresponde, que no está siendo contemplado por la jueza. Entonces, el viernes terminó esa etapa y hoy se abre a testigos", concluyó Bremer.
Por qué echaron al histórico chofer de Mirtha Legrand
El despido de Marcelo, el chofer de confianza que acompañó a Mirtha Legrand por tres décadas, sacudió el mundo mediático y anticipó ya en marzo pasado que el conflicto que podría derivar en una batalla legal, algo que finalmente ocurrió.
La noticia se conoció cuando Adrián Pallares contó por entonces en Intrusos (América TV) que el histórico empleado había sido desplazado después de 30 años al volante de la diva. “Echaron a Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand. 30 años llevándola a todos lados. Siendo aparte un hombre leal y de confianza de Mirtha”, sostuvo, anticipando que la situación no quedaría ahí y que podría traer repercusiones puertas adentro de la familia.
En ese mismo programa, Rodrigo Lussich aportó detalles que hicieron aún más ruido. Según explicó, la conductora quedó prácticamente al margen de la medida, convertida, como dijo el periodista, “un poco como espectadora de esta situación”. Lussich añadió que la diva “nunca hubiera querido perder a Marcelo porque no fue una decisión de ella”, dejando entrever que la desvinculación respondió a razones administrativas y no a una voluntad personal de Mirtha.
De acuerdo con el relato de los conductores, Marcelo cumplía una función mucho más amplia que la de trasladar a Legrand a sus distintos compromisos. Además de trabajar prácticamente toda la semana —incluso los domingos—, también se ocupaba de llevar a los hijos de Juana Viale al colegio, realizar trámites, tareas de mensajería y en ocasiones acompañar a Marcela Tinayre al aeropuerto. Es decir, su rol se había convertido con el tiempo en una pieza central del funcionamiento cotidiano de la familia.
Fue allí que Pallares explicó que todo comenzó en abril del año anterior, cuando Marcelo habría presentado un primer reclamo para que se reconocieran las horas extras. Allí se habría originado el conflicto que terminó en su salida. Según indicaron desde el programa, el chofer cobraba lo correspondiente al convenio de su actividad, pero su pedido no habría sido aceptado por quienes manejan la estructura financiera de Legrand: su nieto y la empresa de este. Por ese motivo, habrían sido ellos quienes impulsaron la desvinculación, episodio que afectó emocionalmente a la conductora, que siempre valoró la lealtad del chofer.