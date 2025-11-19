Polémica en el fútbol argentino: un club echó a todo su plantel por su "notoria falta de actitud"

El comunicado continuó marcando una línea de identidad institucional: “Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución. Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente”.

Y cerró con una frase que se volvió viral en las redes del ascenso: “Redoblaremos los esfuerzos para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”.

Qué se espera para el próximo año

Si bien el club no detalló cuántos futbolistas dejarán la institución ni quiénes continuarán, la expresión “renovación casi total” anticipa un mercado de pases movido y una reconstrucción profunda de cara a la temporada 2025. Tampoco se mencionaron decisiones sobre el cuerpo técnico, aunque la declaración apunta directamente al rendimiento colectivo del plantel.

El comunicado dejó en claro que la dirigencia apuesta a dar un golpe de timón, no solo desde lo futbolístico, sino también desde los valores que pretende recuperar puertas adentro. De esta manera, San Martín de Burzaco se posiciona frente a su gente con una postura firme, en un mensaje que ya es uno de los más comentados del cierre de la Primera B Metropolitana.