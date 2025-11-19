En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Polémica
Fútbol
ESCÁNDALO

Polémica en el fútbol argentino: un club echó a todo su plantel por su "notoria falta de actitud"

Un club de ascenso publicó un comunicado contundente tras cerrar una temporada irregular y anunció que el plantel profesional será “renovado casi en su totalidad” por la “notoria falta de actitud” en el último partido del Clausura.

Polémica en el fútbol argentino: un club echó a todo su plantel por su notoria falta de actitud

San Martín de Burzaco terminó el año con un comunicado que no pasó desapercibido en la Primera B Metropolitana. Después de una temporada marcada por altibajos y por resultados que no lograron colmar las expectativas, el club sorprendió al anunciar que el plantel de Primera División “será renovado casi en su totalidad”. El mensaje, difundido a través de sus redes oficiales, sacudió al ascenso y abrió un debate sobre formas, decisiones dirigenciales y futuro deportivo.

Leé también Violencia en el fútbol femenino juvenil: apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo
Apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo. 
sanmartin_burzaco

La entidad del sur del Gran Buenos Aires, que finalizó 13º en la tabla anual con 52 puntos —producto de 13 victorias, 13 empates y 14 derrotas en 40 encuentros— llegó a la última fecha con chances de clasificarse al Reducido por el ascenso a la Primera Nacional. Sin embargo, la derrota por 3-1 ante Deportivo Merlo en el estadio Francisco Boga, pese a haber comenzado ganando gracias al gol de Ariel Siliman, dejó una fuerte sensación de frustración interna.

sanmartin_burzaco2

Qué dice el comunicado que generó polémica

El texto oficial difundido por Sanma fue categórico y no dejó margen para interpretaciones: “El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada”.

La dirigencia justificó la decisión en una “notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura”, algo que, según explicaron, impidió cumplir los objetivos trazados a comienzos del año y “opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

El comunicado continuó marcando una línea de identidad institucional: “Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución. Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente”.

Y cerró con una frase que se volvió viral en las redes del ascenso: “Redoblaremos los esfuerzos para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”.

Qué se espera para el próximo año

Si bien el club no detalló cuántos futbolistas dejarán la institución ni quiénes continuarán, la expresión “renovación casi total” anticipa un mercado de pases movido y una reconstrucción profunda de cara a la temporada 2025. Tampoco se mencionaron decisiones sobre el cuerpo técnico, aunque la declaración apunta directamente al rendimiento colectivo del plantel.

El comunicado dejó en claro que la dirigencia apuesta a dar un golpe de timón, no solo desde lo futbolístico, sino también desde los valores que pretende recuperar puertas adentro. De esta manera, San Martín de Burzaco se posiciona frente a su gente con una postura firme, en un mensaje que ya es uno de los más comentados del cierre de la Primera B Metropolitana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Polémica Fútbol Plantel
Notas relacionadas
Quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un padre después de un partido de fútbol juvenil
La frase del árbitro Andrés Gariano contra el DT de Huracán que escandaliza al fútbol argentino: "Te voy a..."
El drama de Franco Armani por el incendio y explosión en Ezeiza

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar