ALARMANTE

Eliana Guercio brindó detalles de su mala praxis y se filtró cuánto dinero le costó: "Fue demencial"

Eliana Guercio contó que fue víctima de mala praxis en un centro de estética y decidió iniciar una demanda judicial.

19 nov 2025, 16:17
Eliana Guercio
Eliana Guercio

Mientras atraviesa un buen momento laboral y disfruta de su vida familiar, Eliana Guercio también decidió visibilizar los episodios difíciles que tuvo que afrontar en el último tiempo. Entre ellos, uno de los más duros fue la mala praxis que sufrió hace unos meses, situación que la obligó a mantenerse alejada de los medios y que aún hoy continúa generando repercusiones. En una nota compartida en el ciclo Lape Club Social, Paula Varela presentó el testimonio completo de la modelo, quien relató con detalle cómo comenzó todo y cuáles fueron las consecuencias del tratamiento estético al que se sometió.

Según contó la ex vedette, la consulta se inició de manera sencilla, casi cotidiana. Explicó que había solicitado el turno con la intención de realizarse un procedimiento láser en el rostro. “Yo fui y expliqué ‘me quiero hacer CO2 fragmentado, el que se te encascara toda la cara’”, sostuvo al recordar el primer contacto con el centro estético. La decisión, según detalló, no fue tomada al azar: “Yo lo busqué como si fuera un taxi, saqué el turno y fui. Había famosas”, remarcó, subrayando que esa presencia le generó confianza.

Sin embargo, al momento de realizarse el tratamiento, se encontró con una situación completamente distinta a la esperada. “Me hago el láser, que ni siquiera te lo hacía la doctora que estaba en la página de Instagram. Me lo hizo una odontóloga, que en teoría no lo puede hacer con láser fuera del entorno bucal. Yo no sabía que era odontóloga”, reveló en una charla con Para Tí. Incluso reconoció su desconocimiento sobre los profesionales habilitados para este tipo de intervenciones: “No sabía que un médico cualquiera, que fuera oculista y hace una especialidad de esteticista te puede tocar la cara, yo me enteré ahora”.

El resultado fue dramático. Eliana describió el aspecto que tenía su piel apenas horas después del procedimiento: “Me fui a mi casa toda colorada y se me inflamó la cara como cuatro almohadones juntos, fue demencial, tenía los ojos cerrados, no podía abrirlos. Su esposo, Sergio “Chiquito” Romero, también reaccionó con preocupación. “Sergio estuvo en el procedimiento anterior y me decía ‘pero esto no era así, siento que se te va a reventar la cara’”, recordó.

Finalmente, Paula Varela aportó un dato clave sobre la situación legal que atraviesa la modelo. Explicó que el procedimiento no había sido parte de un acuerdo publicitario, sino que ella lo pagó de su bolsillo. “Pagó 650 dólares y ahora ella continúa en juicio con este centro de estética”, afirmó la panelista, dando cuenta de que la batalla judicial sigue en curso.

¿Qué tratamiento se hizo Eliana Guercio en la cara?

Luego de que circulara que una cirugía estética había afectado seriamente a Eliana Guercio y que presentaba secuelas de una posible mala praxis, Marina Calabró sorprendió en Lape Club Social (América TV) al contar con preocupación el drama que atraviesa la panelista.

Desde hace varios meses, la pareja de Sergio “Chiquito” Romero sostiene que fue víctima de una mala praxis estética. Por eso, decidió hacerlo público en sus redes y advertir a sus seguidores que no se dejen intervenir por cualquiera que se promociona en internet con el aval de algunos famosos. “Yo caí así”, confesó.

También comentó que, si bien la estaba pasando mal, su situación tenía solución, o al menos eso creía. Lo cierto es que, frente a la difusión que tuvo el tema y lo poco que Guercio pudo detallar, la periodista del ciclo matutino investigó y logró compartir más información.

“Eliana hizo un tratamiento con láser. En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y como le había dado mucho resultado, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lado y pasó lo que pasó”, relató.

El tratamiento en cuestión sería el CO2, un procedimiento no invasivo con láser que apunta a pulir y mejorar la calidad de la piel y que puede realizar un profesional idóneo. “Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados”, dijo Calabró sobre lo mal que estaría pasándola.

Como el tema está en manos de los abogados, Guercio no puede hacer declaraciones, pero la periodista habló con sus allegados y le confirmaron que “la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser”.

A partir de lo ocurrido, intentó reclamar, pero en el centro en cuestión le cambiaron el discurso: “La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados”.

La figura de América TV agregó que, luego de lo sucedido, Guercio buscó una segunda opinión: “Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles”.

