Eliana Guercio brindó detalles de su mala praxis y se filtró cuánto dinero le costó: "Fue demencial"

Finalmente, Paula Varela aportó un dato clave sobre la situación legal que atraviesa la modelo. Explicó que el procedimiento no había sido parte de un acuerdo publicitario, sino que ella lo pagó de su bolsillo. “Pagó 650 dólares y ahora ella continúa en juicio con este centro de estética”, afirmó la panelista, dando cuenta de que la batalla judicial sigue en curso.

¿Qué tratamiento se hizo Eliana Guercio en la cara?

Luego de que circulara que una cirugía estética había afectado seriamente a Eliana Guercio y que presentaba secuelas de una posible mala praxis, Marina Calabró sorprendió en Lape Club Social (América TV) al contar con preocupación el drama que atraviesa la panelista.

Desde hace varios meses, la pareja de Sergio “Chiquito” Romero sostiene que fue víctima de una mala praxis estética. Por eso, decidió hacerlo público en sus redes y advertir a sus seguidores que no se dejen intervenir por cualquiera que se promociona en internet con el aval de algunos famosos. “Yo caí así”, confesó.

También comentó que, si bien la estaba pasando mal, su situación tenía solución, o al menos eso creía. Lo cierto es que, frente a la difusión que tuvo el tema y lo poco que Guercio pudo detallar, la periodista del ciclo matutino investigó y logró compartir más información.

“Eliana hizo un tratamiento con láser. En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y como le había dado mucho resultado, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lado y pasó lo que pasó”, relató.

El tratamiento en cuestión sería el CO2, un procedimiento no invasivo con láser que apunta a pulir y mejorar la calidad de la piel y que puede realizar un profesional idóneo. “Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados”, dijo Calabró sobre lo mal que estaría pasándola.

Como el tema está en manos de los abogados, Guercio no puede hacer declaraciones, pero la periodista habló con sus allegados y le confirmaron que “la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser”.

A partir de lo ocurrido, intentó reclamar, pero en el centro en cuestión le cambiaron el discurso: “La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados”.

La figura de América TV agregó que, luego de lo sucedido, Guercio buscó una segunda opinión: “Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles”.