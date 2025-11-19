La bomba de Rodrigo Lussich sobre la renuncia de Marcelo Tinelli a su programa de streaming: "Lo..."

El debate continuó con Pallares, quien explicó: "Lo que la empresa quería es que él tomara una decisión, como no la tomaba, la tomaron ellos". Y Lussich reforzó la idea: "Él estaba que 'voy la semana que viene, que voy la otra', que mandaba a (José María) Listorti".

Por su parte, Paula Varela aportó un dato clave: "15 de diciembre terminaba, todos lo sabían desde el día 1, de hecho todos tienen otros trabajos". Tauro cerró con firmeza: "Por eso me cierra la versión de Rodri, que lo echaron".

Embed

¿Qué dijo Marcelo Tinelli en el comunicado de su renuncia a Carnaval Stream?

La familia Tinelli volvió a ser protagonista en la agenda mediática durante las últimas semanas. Cuando todo parecía indicar que Marcelo Tinelli iba a dar declaraciones este martes, tras varios días sin aparecer en la conducción de Carnaval Stream, finalmente decidió no hacerlo.

El conductor eligió comunicar a través de sus redes sociales que su programa quedaba levantado, ya que tomó la determinación de "guardarse" y priorizar el cuidado de su familia en medio de la difícil situación que atraviesa junto a su hija Juanita Tinelli.

En ese mensaje, Tinelli compartió un comunicado detallado en el que expuso las razones personales y familiares detrás de su decisión, y aseguró que el ciclo regresará en 2026, aunque desde la señal televisiva sostienen lo contrario.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, señaló Tinelli en su mensaje.

Además, resaltó el apoyo de su equipo de trabajo en Carnaval Stream, con quienes consensuó la pausa del proyecto. “Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, indicó.

Marcelo también aprovechó la ocasión para expresar su gratitud hacia quienes lo acompañaron en este camino. “Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, señaló en tono emotivo.

Finalmente, el conductor cerró su comunicado con un mensaje esperanzador y mirando hacia adelante: “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”.